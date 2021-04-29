До конца года Петриковский горно-обогатительный комбинат выйдет на проектную мощность – объем добычи калийных солей составит не менее полутора миллионов тонн

Необычный пресс-тур проходил на глубине свыше 700 метров. Предшествовал этому инструктаж по технике безопасности, а в дополнение к спецодежде каждому были вручены самоспасатели и мощные фонари.Длившийся почти четыре минуты спуск напоминал поездку в метрополитене. А ощущения в ушах те, которые испытываешь во время полета на самолете в момент взлета и посадки. Ко всему этому шахтеры давно привычны. Их смены под землей длятся по шесть часов. Работы ведутся в круглосуточном режиме.От места «приземления» к лаве (так в горном деле называется подземная очистная выработка, в которой непосредственно ведется добыча ископаемого) передвигаемся на специальном автомобиле. Машина белорусского производства «Белка» внешне напоминает внедорожник «Hummer» и не уступает ему по мощности.Работа обогатительной фабрики началась почти год назад. Тогда была запущена вся технологическая цепочка и произведены первые тонны высококачественного хлористого калия. С того времени отгружено более 50 тысяч тонн концентрата.В феврале начала функционировать лава № 1. Монтаж второй начался в марте. На участке подъема рудника также планируется сдача в эксплуатацию двух подъемных машин. Одна из них уже работает в автоматическом режиме, выдавая на-гора 28 скипов с рудой в час.Сегодня в руднике работают 11 роторно-проходческих комбайнов и один очистной. В среднем за сутки объем добычи составляет 5–6 тысяч тонн.– рассказал. –Выполнение поставленных задач позволит предприятию к началу 2022 года выйти на проектную мощность. Что будет означать завершение инвестиционного проекта. Годовой объем добычи при этом должен составить не менее 1,5 миллиона тонн ископаемого.ОАО «Беларуськалий» – мировой лидер по производству и экспорту калийных удобрений и крупнейшее предприятие промышленного сектора страны. Почти 90% продукции поставляется на внешний рынок, география которого в прошлом году насчитывала 107 стран. Одна из актуальных задач – сохранение и укрепление позиций на калийном рынке. С этой целью компания реализует ряд инвестиционных проектов. Разработка Петриковского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината – самый масштабный из них. Открытое более полувека назад месторождение считается наиболее перспективным. Залежи калия оцениваются в 2,2 миллиарда тонн. Этого хватит на 120 лет работы рудника.