До конца 2021 года установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку

Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров в рамках постановления Правительства от 23 февраля 2021 года № 100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости" до конца нынешнего года установлен особый порядок формирования стоимости импортируемой крупы гречневой. Об этом сообщается на сайте МАРТ.
В частности, отпускная цена на гречневую крупу может быть поднята импортером на величину изменения контрактных цен на нее. Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Национального банка на дату установления стоимости.
Повышение цен на гречку при реализации субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, допускается в размерах, не превышающих соответствующего повышения отпускных цен импортера. При этом не допускается применение торговых (оптовых) надбавок в процентном выражении на импортную гречневую крупу в размерах, превышающих применяемые субъектом хозяйствования на момент ее поступления, с учетом ограничений, установленных законодательством.
Изменение стоимости гречки сопровождается документальным подтверждением обоснованности такого изменения.
Указанный порядок формирования цен на импортируемую гречневую крупу вступает в силу с 15 ноября нынешнего года.
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