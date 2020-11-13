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  2. До 99 центнеров с гектара доходит урожайность в некоторых хозяйствах страны

До 99 центнеров с гектара доходит урожайность в некоторых хозяйствах страны

Белорусским аграриям накануне профессионального праздника есть чем гордиться. По многим показателям результаты превосходят достигнутые в прошлом году, отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло. Условия работы были непростыми – в том числе из-за пандемии, но белорусский АПК работал стабильно. Не допустили срыва поставок сельхозпродукции, провели посевную, практически в срок завершается уборочная кампания. 


Намолот зерновых и зернобобовых с кукурузой на зерно составил в бункерном весе более 9,1 миллиона тонн зерна. Это уже на 1,2 миллиона тонн больше прошлогоднего результата. Глава государства поставил задачу до 15 ноября закончить уборку кукурузы, не убрано менее 1 процента площадей, добавил заместитель министра.

Намолоты во всех областях впервые превысили рубеж в 1 миллион тонн, даже в Могилевской и Витебской. У Минского региона намолот – 2,3 миллиона тонн. Самый большой рывок – у могилевчан: 135 процентов к уровню прошлого года, сделал на этом акцент Игорь Брыло. Урожай смогли повысить благодаря оптимизации посевных площадей, соблюдению технологии возделывания почвы и благоприятной погоде. 

Средняя урожайность составила 38,7 центнера с гектара, это на 4,2 центнера выше уровня прошлого года.

– Наибольшую урожайность зерновых и зернобобовых культур традиционно мы отмечаем в Гродненской области – 49,3 центнера на круг, среди районов первое место в республике занимает Гродненский район – 78,5 центнера с гектара, – проинформировал замминистра. – В ОАО «Гастелловское» Минского района урожайность составила 99 центнеров с гектара, СПК «Нива-2003» – 98,7 центнера с гектара, СПК «Гродненский» – 98,1 центнера с гектара. 

Рапса в стране уже намолотили 831 тысячу тонн в бункерном весе, прибавив 151 тысячу тонн, или 132 процента к уровню прошлого года. Льнозаводы республики заготовили 167,5 тысяч тонн льнотресты, что в переводе на льноволокно составит порядка 50 тысяч тонн, или почти 108 процентов к уровню прошлого года. 

Положительная динамика сложилась в этом году также во всех отраслях белорусского животноводства. В общественном секторе обеспечен темп роста выращивания скота 104,4 процента, проинформировал Игорь Брыло. По крупному рогатому скоту этот показатель составил 105,1 процента, по свиньям 107,8 процента, по птице – 102 процента. Специалист отметил высокие темпы роста молока – 105,8 процента. 

Выросли удои на одну корову. По итогам 9 месяцев года добавили 233 килограмма: было 4234 килограмма на голову, стало 4467. С каждым годом увеличивается число районов, где превышают поставленные планы по удоям, констатировал замминистра. В 48 районах республики средний удой от коровы за 9 месяцев превысил 4 тонны. В пяти районах надоили от коровы более 6 тонн: Гродненском, Несвижском, Брестском, Смолевичском и Дзержинском. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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