До 72 выросло число жертв наводнений и оползней в Японии

Уже 72 человека числятся в списке жертв наводнений и оползней в Японии, вызванных мощными ливнями, сообщает японское телевидение. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.





Напомним, больше всего от стихии пострадала юго-западная префектура Кумамото. Сегодня там побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС. Всего на юго-западе страны повреждено более 14 тыс. домов. В поисково-спасательных работах задействованы более 20 тыс. военных.

Дождевой фронт, по прогнозу синоптиков, смещается на восток, сильные осадки продлятся по крайней мере до вторника.