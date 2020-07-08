Почти до 60 выросло число жертв наводнений и оползней в Японии

Почти до 60 выросло число жертв наводнений и оползней, ставших следствием сильных ливней на юго-западном японском острове Кюсю. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести, сообщает NHK.





Более 2,3 тыс. семей остались без питьевой воды из-за разрыва водопроводов, проинформировали в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния.













Тем временем дождевой фронт сместился в центральную часть главного японского острова Хонсю, передает ТАСС. Там из-за угрозы наводнений и оползней рекомендовано эвакуироваться более 54 тыс. человек.













В зону бедствия на помощь спасателям направлены около 20 тыс. военнослужащих.











