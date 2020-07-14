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  2. До 59 выросло число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США

До 59 выросло число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США

Количество пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в калифорнийском городе Сан-Диего выросло до 59 человек. Об этом сообщило Управление надводных сил Тихоокеанского флота США.


В числе пострадавших 36 военнослужащих и 23 гражданских лица. У некоторых из них тепловой удар и отравление, передает ТАСС. Отмечается, что ни один военный не госпитализирован.



Корабль Bonhomme Richard рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. Правда, на момент возгорания на его борту было около 160 человек. Судно находилось на обслуживании. 



Пожар все еще окончательно не потушен, на борту судна на момент возгорания было более 3700 тонн топлива.

Фото: SurfaceWarriors и РЕЙТЕР


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