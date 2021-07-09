До +34 °С ожидается в Беларуси 10 июля

Днем в субботу, 10 июля, во многих регионах Беларуси максимальная температура воздуха составит +30... +34 °С. Будет наблюдаться небольшая облачность. Преимущественно без осадков, утром и днем местами по западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-восточный 4–9 м/с, по западу порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +14... +20 °С, максимальная днем –+28... +34 °С.В воскресенье, 11 июля, прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3–8 м/с. Отметки термометров ночью могут показывать +15... +21 °С, днем максимальная температура составит +28... +34 °С.В понедельник, 12 июля, также ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами на Гомельщине возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +17... +22 °С, максимальная днем+29... +34 °С, по юго-востоку местами до +35 °С.