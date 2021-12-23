До 3 тысяч пациентов ежегодно. В Бресте открыли новый кабинет лазерной коррекции зрения

«Через кабинет высокотехнологичной лазерной коррекции зрения консультативной поликлиники Брестской областной клинической больницы проходит до 3 тысяч пациентов ежегодно, а лист ожидания составляет 5–6 месяцев. Высокотехнологичной офтальмологической помощью поликлиника занимается с 2011 года, имеется оборудование, но оно выработало свой ресурс», – об этом сообщил главный врач больницы профессор Александр Карпицкий, открывая обновленный кабинет лазерной коррекции зрения и оптической когерентной томографии.





Новый аппарат, который представляет собой комбинацию коагуляционного и дисрапционного лазеров, а также лазерной щелевой лампы, позволит расширить объем услуг и увеличит количество пациентов, которым они будут оказаны.

С помощью нового аппарата, который закуплен спонсором за 80 тысяч евро, можно проводить все виды хирургических лазерных вмешательств как на переднем, так и на заднем отрезке глазного яблока. Также появилась возможность выполнять лазерную терапию при так называемых плавающих мушках в глазах.





К слову, на 4-м этаже консультативной поликлиники новое практически все – здесь завершился масштабный ремонт.

– Сегодня мы решили устроить небольшой праздник в предновогодние дни на 4-м этаже консультативной поликлиники Брестской областной больницы, где размещаются эндоскопическое, рентгенологическое отделения, лаборатория, функциональная диагностика, здесь принимают офтальмологи, урологи, травматологи-ортопеды, помощь получают пациенты с пересаженными органами. Мы прожили еще один год, и нелегкий год. Захотелось встретиться со всеми и всем сказать спасибо – как врачам, медперсоналу, так и спонсорам, которые по возможности приняли участие в реконструкции этажа и закупке оборудования. 2020 и 2021 годы раскрыли человеческие качества многих людей и многих организаций, к нашему счастью, неравнодушных хватает. В ремонте этого этажа принимали участие организации всей Брестской области, все старались, чтобы люди смогли получать помощь в нормальных условиях. Поликлиника существует с 1974 года, и общими усилиями мы постепенно превращаем ее в умную поликлинику XXI века, – обратился к коллегам и спонсорам главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий.