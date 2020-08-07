До 149 выросло число жертв взрыва в Бейруте

В списке погибших от взрыва в столице Ливана Бейруте уже 149 человек, сообщили в Минздраве страны. Число пострадавших превышает 5 тысяч, передает ТАСС со ссылкой на L'Orient-Le Jour.





Мощнейший взрыв произошел в порту Бейрута во вторник 4 августа. Взрывной волной морской порт был практически стерт с лица земли, уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тыс. человек остались без жилья.

















Причиной взрыва считают возгорание из-за сварочных работ аммиачной селитры. Более 2,7 тыс. тонн вещества было конфисковано таможней еще шесть лет назад и все это время хранилось на складе в порту.

Руководство порта обвинили в халатности, задержаны 16 членов администрации порта, в том числе директор.