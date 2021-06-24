Литовская компания Lietuvos Gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") может потерять до 100 млн евро на фоне секторальных санкций, введенных ЕС против Беларуси, информирует ТАСС.
– Доходы компании от перевозки по железной дороге белорусских грузов составляют около 100 млн евро – это примерно 30% всех наших доходов. Две трети этой суммы приходится на перевозку минеральных удобрений. Идет транзит нефтепродуктов, – заявил в эфире национального радио LRT представитель госпредприятия Мантас Дубаускас.
Кроме того, он отметил, что в настоящий момент компания ведет работу по диверсификации грузовых перевозок. Железнодорожники надеются, что в связи со сложившейся ситуацией Литва предоставит им компенсацию.
Фото: pixabay.com
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До 100 млн евро могут потерять железные дороги Литвы от санкций ЕС против Беларуси
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