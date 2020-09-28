Об этом рассказал журналистам губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня по итогам встречи с Президентом. Договоренность об этом достигнута с руководством Витебской области.
– На 2022 год мы запланировали Дни Псковской области в Витебске. Это вообще первый такой опыт, и мы надеемся, что это станет доброй традицией. Она позволит и экономические связи развивать, культурный обмен выйдет на качественно другой уровень, – отметил губернатор.
Фото: БЕЛТА
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Дни Витебской области пройдут в Псковской области в следующем году
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