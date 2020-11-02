Дни скидок пройдут в торговых объектах Минска в ноябре

Ряд скидок запланирован на "черную пятницу", которая пройдет 27, 28, 29 ноября в магазинах торгового центра "Столица".В ЦУМе 4–7, 11–14, 18, 19, 25, 26 ноября на непродовольственные товары будет действовать скидка до 25%, на продовольственные – 5%. 21 и 28 ноября также стоит ожидать снижения цен. В эти дни скидка на непродовольственные товары составит 27%. Обладатели дисконтных карт смогут 3 ноября приобрести непродовольственные товары по сниженной на 20% стоимости. Каждый понедельник месяца есть возможность получить скидку 20%.В ГУМе снижение цен запланировано на 12, 13, 16, 19, 20, 23, 30 ноября, а также на каждый вторник и воскресенье месяца (скидка 25% на непродовольственные товары). Во время акции "К дню рождения ГУМа!" 5, 6 и 7 ноября цены на непродовольственные товары будут снижены на 35%, скидка в 33% будет действовать 26–28 ноября. А вот 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 30 ноября посетители универмага при покупке непродовольственного товара ценой от 30 рублей (за 1 шт., 1 м) получат скидку 30%.3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября ожидается снижение стоимости товаров в универмаге "Беларусь". Покупатели получат скидку 20% на непродовольственные товары, а на продовольственные – на 5%. Очередное снижение стоимости ожидается также 6 и 7 ноября – в дни, когда непродовольственные товары можно будет приобрести дешевле на 28%, а продовольственные – на 10%. Щедрые скидки стоит ожидать 13–14 ноября: до 50% на широкий ассортимент товаров, а также 28% – на непродовольственные товары, 10% – на продовольственные товары. Покупки по сниженным ценам можно приобрести 20, 21 и 27, 28 ноября – стоимость ниже на 30% на непродовольственные товары и на 10% – на продовольственные.Весь ноябрь в интернет-магазине универмага будет действовать скидка 25% на непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей, при самовывозе предоставляется скидка, действующая на момент покупки. Держатели дисконтных карт получат снижение цены 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 30 ноября. Им предоставляется скидка 27% на непродовольственные товары и 5% – на продовольственные.Заглянуть в торговый дом "На Немиге" стоит 11, 18, 25 ноября. Именно в эти дни стоимость непродовольственных товаров будет снижена до 27%. А вот 1, 8, 12–15, 19–22, 26–29 ноября можно получить скидку до 23%. С 4 по 7 ноября будет снижена стоимость (до 28%) непродовольственных товаров; с 9 по 15 ноября на 27% покупателям дешевле обойдется обувь женского и мужского ассортимента; с 16 по 22 ноября на такой же процент будут дешевле ковры, ковровые изделия, светильники, одеяла и подушки; с 23 по 29 ноября – верхняя одежда женского и мужского ассортимента. И каждый понедельник, среду и пятницу можно купить со скидкой 5% продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт скидочный день – понедельник (до 27% на непродовольственные товары).В "Кірмаш" скидки действуют каждые понедельник и среду, а также с четверга по воскресенье. Купить непродовольственные товары ценой выше 1 рубля в первом случае можно на 33% дешевле и на 28% – во втором.В ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждые вторник, пятницу и субботу ноября ожидается снижение стоимости товаров на 25%.В ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) дни скидок проходят каждую среду месяца (скидка 20%), а по вторникам такая же скидка доступна для пенсионеров и многодетных. На протяжении месяца скидки на отдельные товары будут достигать 25%.Снижает цены на 15% на отдельные группы товаров "Северянка" (ул. Ангарская, 38) – каждый вторник, четверг и субботу, а "Сандрик" (проспект Газеты "Правда", 40) весь месяц предлагает отдельные товары со скидкой от 15 до 30%.По четвергам на 20% будет дешевле весь ассортимент, кроме акционных товаров, в магазине "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1). И весь месяц скидки на отдельные товары будут доходить до 30%."Вероника" (ул. Притыцкого, 38) сообщает о снижении цен до 70% на отдельные группы товаров весь месяц."Гаспадар и Гаспадыня" (пр. Независимости, 131/1) приглашает каждую среду за покупками, ведь именно в этот день посетителей будут ожидать товары с 22%-ной скидкой.В магазине "Лянок" (пр. Независимости, 46) каждые понедельник, среду и субботу товары будут дешевле на 18%. В "Пальмире" (ул. Шугаева, 3/1) весь месяц отдельные группы товаров будут доступны покупателям со скидкой 15–20%.В "Сантехоборудовании" (ул. Щербакова, 30) все товары, кроме акционных и уцененных, по четвергам будут доступны со сниженной на 20% стоимостью, а 24 ноября цена будет меньше уже на 30%.В фирменном обувном магазине "Луч" (ул. Кирова, 4) некоторые товары весь ноябрь будут дешевле на 20–25%.Более подробно ознакомиться с акциями и распродажами можно на сайтах торговых организаций.