Дни открытых дверей в БГПУ продлятся в онлайн-режиме до 6 января

– отметили в пресс-службе.В понедельник, 4 января, дни открытых дверей прошли в Институте психологии, на факультетах дошкольного образования, естествознания, а также в Институте инклюзивного образования. 5 января в 10:00 с будущими абитуриентами и их родными готовы пообщаться на факультете начального образования, в 11:30 – на физико-математическом факультете, в 13:00 – на факультете социально-педагогических технологий, в 14:30 – на историческом факультете. 6 января дни открытых дверей БГПУ в онлайн-формате начнутся в 10:00 на на филологическом факультете, в11:30 – на факультете эстетического образования, в 13:00 – на факультете физического воспитания.– отметили в вузе.Позже видеозаписи дней открытых дверей БГПУ будут размещены на вузовском канале в YouTube. Кроме того, на сайте университета имеется рубрика «Абитуриенту», где размещена актуальная информация, касающаяся поступления в ведущий педагогический вуз Беларуси.Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка – ведущий вуз национальной системы педагогического образования, обеспечивающий подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов данной отрасли. В структуру БГПУ входят 10 факультетов, Институт повышения квалификации и переподготовки, Институт психологии, Институт инклюзивного образования, различные структурные подразделения (центр развития информационных технологий, центр развития педагогического образования, учебно-издательский центр и др.).