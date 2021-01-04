Дни открытых дверей в БГПУ продлятся в онлайн-режиме до 6 января

С 4 по 6 января факультеты и институты Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) проводят дни открытых дверей в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба ведущего педагогического вуза страны.
– Абитуриенты и их родители имеют возможность познакомиться с университетом, смогут задать вопросы администрации факультетов и институтов, узнать об особенностях поступления и обучения, насыщенной научной, культурной и спортивной жизни БГПУ, – отметили в пресс-службе. – Для подключения к онлайн-мероприятию выбранного факультета либо института необходимо пройти по ссылке, указанной на сайте вуза. На странице входа ввести свое имя и нажать «Подключиться». При подключении выбрать режим «Только слушать».
В понедельник, 4 января, дни открытых дверей прошли в Институте психологии, на факультетах дошкольного образования, естествознания, а также в Институте инклюзивного образования. 5 января в 10:00 с будущими абитуриентами и их родными готовы пообщаться на факультете начального образования, в 11:30 – на физико-математическом факультете, в 13:00 – на факультете социально-педагогических технологий, в 14:30 – на историческом факультете. 6 января дни открытых дверей БГПУ в онлайн-формате начнутся в 10:00 на на филологическом факультете, в11:30 – на факультете эстетического образования, в 13:00 – на факультете физического воспитания.
– Кроме того, 6 января в 14:30 состоится онлайн-конференция с приемной комиссией БГПУ, в ходе которой можно будет получить самую актуальную информацию о правилах и сроках приема, проходных баллах прошлого года, льготах при поступлении в БГПУ, – отметили в вузе.
Позже видеозаписи дней открытых дверей БГПУ будут размещены на вузовском канале в YouTube. Кроме того, на сайте университета имеется рубрика «Абитуриенту», где размещена актуальная информация, касающаяся поступления в ведущий педагогический вуз Беларуси.
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка – ведущий вуз национальной системы педагогического образования, обеспечивающий подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов данной отрасли. В структуру БГПУ входят 10 факультетов, Институт повышения квалификации и переподготовки, Институт психологии, Институт инклюзивного образования, различные структурные подразделения (центр развития информационных технологий, центр развития педагогического образования, учебно-издательский центр и др.).
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Дни открытых дверей в БГПУ продлятся в онлайн-режиме до 6 января
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ