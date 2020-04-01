Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.6
EUR: 2.85
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Дни открытых дверей пройдут в БГУ в онлайн-режиме

Дни открытых дверей пройдут в БГУ в онлайн-режиме

Дни открытых дверей в Белгосуниверситете проведут в онлайн-режиме, сообщили sb.by в пресс-службе вуза.


«Факультеты проведут прямые трансляции, телефонные «горячие линии» и активизируют общение в официальных аккаунтах социальных сетей», — отметили в БГУ.

Юридический и физический факультеты, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла организуют день открытых дверей в режиме онлайн 2 апреля, а абитуриенты экономического, журналистики и Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова смогут в таком же режиме задать интересующие их вопросы 4 апреля.

Факультет международных отношений запланировал ряд трансляций в YouTube, они посвящены вопросам поступления и обучения на конкретной специальности. Ближайшая онлайн-встреча состоится 4 апреля с презентацией специальности «Мировая экономика».

Будущие студенты факультета прикладной математики и информатики могут задать свои вопросы по электронной почте dod.fpmi@bsu.by. Ответы опубликуют 3 апреля на сайте подразделения.

Филологический факультет принимает вопросы поступающих в своей группе в ВКонтакте. 4 апреля для старшеклассников будет организована специальная онлайн-трансляция.

Информацию о поступлении можно узнать также, позвонив по телефонам «горячих линий» факультетов или написав на электронный адрес fsc@bsu.by.

Более подробную информацию о формате и времени проведения Дней открытых дверей в онлайн-режиме можно узнать на сайтах факультетов БГУ.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Минске на перекрестке столкнулись Audi и Jeep
«Стремящийся спид-трэш» и постирония на первое апреля. Группа «Радиоволна» выступила на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»
МАРТ: цены в договорах госзакупки лекарств и медизделий можно изменить до 1 июля
Минздрав: на 100 тысяч населения у нас 38 аппаратов ИВЛ
Утвержден порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
МИД Беларуси: любые заявления должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах
Макей обсудил с главой МИД ОАЭ развитие ситуации с COVID-19
Защищают ли прививка БЦЖ и ежегодная вакцинация от гриппа при коронавирусе?
УЕФА возобновит еврокубки не ранее июля
В Минздраве пояснили, кому делают тесты на коронавирус в Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократам хочется диктатуры. Погорячее
Недополученная выручка в сфере туризма за март — май может составить 142,8 млн рублей
Макей обсудил ситуацию с коронавирусом с главой МИД Эстонии
Финансирование научно-технических программ в 2019 году составило 114 миллионов рублей
Минздрав: вирусная инфекция 2020 года — это не только COVID-19
Минздрав: в лаборатории ВОЗ подтвердили высокую точность белорусских тестов на коронавирус
На едином портале электронных услуг расширен перечень доступных административных процедур
В Минздраве рассказали, когда нужно обращаться к врачу
Умер бывший начальник управления ГАИ МВД Беларуси Юрий Литвин
Минздрав рассказал, какие меры принимают в Беларуси по борьбе с коронавирусом
Минчанин организовал в съемной квартире нарколабораторию
Авторы
СКАНИРУЙТЕ