Дни открытых дверей пройдут в БГУ в онлайн-режиме

Дни открытых дверей в Белгосуниверситете проведут в онлайн-режиме, сообщили sb.by в пресс-службе вуза.





«Факультеты проведут прямые трансляции, телефонные «горячие линии» и активизируют общение в официальных аккаунтах социальных сетей», — отметили в БГУ.

Юридический и физический факультеты, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла организуют день открытых дверей в режиме онлайн 2 апреля, а абитуриенты экономического, журналистики и Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова смогут в таком же режиме задать интересующие их вопросы 4 апреля.

Факультет международных отношений запланировал ряд трансляций в YouTube, они посвящены вопросам поступления и обучения на конкретной специальности. Ближайшая онлайн-встреча состоится 4 апреля с презентацией специальности «Мировая экономика».

Будущие студенты факультета прикладной математики и информатики могут задать свои вопросы по электронной почте dod.fpmi@bsu.by. Ответы опубликуют 3 апреля на сайте подразделения.

Филологический факультет принимает вопросы поступающих в своей группе в ВКонтакте. 4 апреля для старшеклассников будет организована специальная онлайн-трансляция.

Информацию о поступлении можно узнать также, позвонив по телефонам «горячих линий» факультетов или написав на электронный адрес fsc@bsu.by.

Более подробную информацию о формате и времени проведения Дней открытых дверей в онлайн-режиме можно узнать на сайтах факультетов БГУ.