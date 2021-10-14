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  2. Дни культуры Беларуси в России пройдут с 31 октября по 3 ноября

Дни культуры Беларуси в России пройдут с 31 октября по 3 ноября

Дни культуры Беларуси в России планируется провести с 31 октября по 3 ноября. Что будет представлено в программе и где пройдут мероприятия, пишет БЕЛТА.


По словам первого заместителя министра культуры Беларуси Валерия Громады, в афишу дней войдут два спектакля Национального академического театра им. Янки Купалы «Павлинка» и «Вечер». Любители искусства смогут насладиться не только театральными представлениями, но и выставками работ белорусских художников. Также будут организованы дни белорусского кино.

По словам первого заместителя министра, все мероприятия намечено провести в Москве. Впрочем, он обратил внимание на тот факт, что окончательная программа еще прорабатывается и география мероприятий может быть расширена.

К проведению Дней белорусской культуры приурочат совместное заседание коллегий министерств культуры двух стран.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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