Дни культуры Беларуси в России пройдут с 31 октября по 3 ноября

По словам первого заместителя министра культуры Беларуси Валерия Громады, в афишу дней войдут два спектакля Национального академического театра им. Янки Купалы «Павлинка» и «Вечер». Любители искусства смогут насладиться не только театральными представлениями, но и выставками работ белорусских художников. Также будут организованы дни белорусского кино.По словам первого заместителя министра, все мероприятия намечено провести в Москве. Впрочем, он обратил внимание на тот факт, что окончательная программа еще прорабатывается и география мероприятий может быть расширена.К проведению Дней белорусской культуры приурочат совместное заседание коллегий министерств культуры двух стран.