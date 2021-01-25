Дмитрий Воронюк: современную молодежь волнуют темы сохранения семейных ценностей и духовное здоровье нации

Такое мнение первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк высказал во время открытого диалога, организованного БРСМ на базе ресурсного центра «Ступени» в Минске.
Очередная диалоговая площадка объединила студентов учреждений высшего образования – финалистов республиканского конкурса «Студент года – 2020» и ребят из их групп поддержки. В минувшую пятницу участники прибыли в Минск на завершающий этап подготовки к финалу конкурса. Каждый день их ожидает не только интенсивный график репетиций, но и насыщенная культурно-развлекательная программа. Так, в субботу ребята побывали с экскурсией в Музее современной государственности и поучаствовали в квесте, в воскресенье посетили постановку «Эсмеральда» в Большом театре оперы и балета. Одним из ключевых событий стала встреча с лидером союзной молодежи Дмитрием Воронюком.
Во время открытого диалога молодые люди обсудили некоторые положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы. Студенты активно высказывали свои мнения и предложения на темы ранней профориентации в школах, развития молодежного предпринимательства и студенческой науки, дистанционного обучения в средних специальных и высших учебных заведениях. Затронули и такую важную проблему, как демографическая безопасность страны.
Подводя итоги встречи, Дмитрий Воронюк заметил, что ребята очень активно включились в диалог:
– Мы с лучшими студентами обсудили проект программы социально-экономического развития, который будет вынесен на рассмотрение во время Всебелорусского народного собрания. Молодые люди показали, что неравнодушны к теме профориентации, потому что сами еще совсем недавно были школьниками. И теперь, когда они являются студентами, их волнует, как разобраться в правильности сделанного профессионального выбора. Мы много разговаривали и о сохранении семейных традиций и ценностей, и рады, что эта тема найдет отражение в проекте развития страны. На Всебелорусском народном собрании будем обсуждать темы сохранения физического и духовного здоровья нации, меры стимулирования рождаемости. Здорово, что у ребят очень здравая позиция о том, что все это нужно развивать и поддерживать. Именно с такими мыслями мы идем на Всебелорусское народное собрание. И очень здорово, что молодежь слышат, и нам есть что сказать.
Кстати
Лучшего студента страны назовут 28 января во время финала республиканского конкурса «Студент года – 2020».
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Дмитрий Воронюк: современную молодежь волнуют темы сохранения семейных ценностей и духовное здоровье нации
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