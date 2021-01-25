Дмитрий Воронюк: современную молодежь волнуют темы сохранения семейных ценностей и духовное здоровье нации

Кстати

Очередная диалоговая площадка объединила студентов учреждений высшего образования – финалистов республиканского конкурса «Студент года – 2020» и ребят из их групп поддержки. В минувшую пятницу участники прибыли в Минск на завершающий этап подготовки к финалу конкурса. Каждый день их ожидает не только интенсивный график репетиций, но и насыщенная культурно-развлекательная программа. Так, в субботу ребята побывали с экскурсией в Музее современной государственности и поучаствовали в квесте, в воскресенье посетили постановку «Эсмеральда» в Большом театре оперы и балета. Одним из ключевых событий стала встреча с лидером союзной молодежи Дмитрием Воронюком.Во время открытого диалога молодые люди обсудили некоторые положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы. Студенты активно высказывали свои мнения и предложения на темы ранней профориентации в школах, развития молодежного предпринимательства и студенческой науки, дистанционного обучения в средних специальных и высших учебных заведениях. Затронули и такую важную проблему, как демографическая безопасность страны.Подводя итоги встречи, Дмитрий Воронюк заметил, что ребята очень активно включились в диалог:Лучшего студента страны назовут 28 января во время финала республиканского конкурса «Студент года – 2020».