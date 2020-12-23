Дмитрий Воронюк с новогодними подарками и сладостями навестил воспитанников детского социального приюта в Могилеве

В приюте сейчас находится 19 ребят. Разумеется, они не остались без подарков, искренне радовались игрушкам, канцелярским принадлежностям и сладостям. И сами не остались в долгу, подарив гостю красивую самодельную копилку в виде символа приближающегося года – Быка.одна из самых старших среди детей, но это не мешает ей любить Новый год:, – рассказывает, –Дмитрий Воронюк признался, что в связи с занятостью на работе ему порой бывает сложно почувствовать новогоднюю атмосферу, но именно рядом с детьми он заряжается праздничным настроением, начинает верить в волшебство:Благотворительные мероприятия воспитывают людей, считает Дмитрий Сергеевич: