Дмитрий Воронюк с новогодними подарками и сладостями навестил воспитанников детского социального приюта в Могилеве

По давней традиции первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк накануне новогодних праздников навестил воспитанников социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева. Чаепитие за теплой беседой стало частью областной благотворительной акции «Чудеса на Рождество».
В приюте сейчас находится 19 ребят. Разумеется, они не остались без подарков, искренне радовались игрушкам, канцелярским принадлежностям и сладостям. И сами не остались в долгу, подарив гостю красивую самодельную копилку в виде символа приближающегося года – Быка.
17-летняя Яна Барковская одна из самых старших среди детей, но это не мешает ей любить Новый год:
– Самый долгожданный праздник, который всегда проходит весело и ярко. И главное – это время исполнения желаний. У меня есть заветная мечта, но озвучивать ее не хочу, чтобы обязательно исполнилась.
– Наши дети ничем не обделены, – рассказывает заведующий приюта Наталья Ковальчук, – у них есть одежда, обувь, пятиразовое питание. А вот общению и вниманию они рады всегда, тем более в связи с пандемией выезды в город на различные мероприятия существенно сократились. Вот и сегодня дети с нетерпением ждали гостей, готовили стихи и песни, а накануне помогали наряжать елку и украшать помещение. Нужно понимать, что эти ребята отобраны у родителей, ведущих себя неподобающим образом, поэтому многие из них не видели в семьях лишнюю конфету, искренне рады визиту Деда Мороза и Снегурочки.
Дмитрий Воронюк признался, что в связи с занятостью на работе ему порой бывает сложно почувствовать новогоднюю атмосферу, но именно рядом с детьми он заряжается праздничным настроением, начинает верить в волшебство:
– Союз молодежи на протяжении вот уже 15 лет проводит ряд благотворительных проектов к Рождеству и Новому году. Наши волонтеры собирают подарки, исполняют желания детей, которые по самым разным обстоятельствам оказываются в эти праздники без родителей. Очень важно уделить внимание этим ребятишкам, посетить их, но в нынешних реалиях, безусловно, при соблюдении всех санитарно-гигиенических норм.
Благотворительные мероприятия воспитывают людей, считает Дмитрий Сергеевич:
– Они напоминают, что в праздники нужно не забывать не только о самых близких, но и о тех, кто волей случая может оказаться в это время одинок, не пожалеть и поделиться частичкой добра и тепла. Считаю, что это добрая прекрасная акция. Со временем она приобрела масштаб республиканской, а начиналась с обычного проекта по инициативе молодых волонтеров. Будем продолжать в том же духе. Даже если не получится где-то с кем-то встретиться, обязательно передадим им подарки и пожелания счастливого Нового года!
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Дмитрий Воронюк с новогодними подарками и сладостями навестил воспитанников детского социального приюта в Могилеве
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ