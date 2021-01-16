Дмитрий Воронюк: нам некогда реагировать на какие-то вбросы, мы заняты делом

Об этом член Совета Республики, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк заявил в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1», отвечая на вопрос о том, как союз молодежи относится к угрозам в отношении участников Всебелорусского народного собрания, которые распространяет оппозиция.
Скриншот из видео
Дмитрий Воронюк обратил внимание:
– Те, кто действительно хочет проявить свою гражданскую позицию, уже включились в обсуждение, допустим, проектов докладов на ВНС. Они активно участвовали в диалоговых площадках. Кто не смог этого сделать, ну что им остается? Только заниматься какими-то низменными вещами. На это не стоит обращать внимания. Тем более у нас хватает конкретных дел, вместо того чтобы что-то просто говорить. Допустим, сейчас ребята включились в уборку снега. Мы помогаем расчищать снег возле домов ветеранов, одиноко проживающих стариков, у обелисков по всей стране. И это конкретное дело, которым заняты наши ребята. А реагировать на какие-то вбросы мы не собираемся.
От БРСМ на Народном Вече будут присутствовать 140 человек. Кто они?
– Это молодежь из абсолютно разных регионов. Это и учащиеся колледжей, и студенты, и работающая молодежь. Это люди, которые состоялись в профессии. Представители аграрного сектора, предприниматели, медики, учителя… Некоторые имеют государственные награды. И все те, кто побеждал на тех или иных конкурсах и в проектах. Они все участвовали в диалоговых площадках, которые предшествовали ВНС. Здорово, что теперь они смогут подискутировать на волнующие темы на главном форуме пятилетия.
По словам Дмитрия Воронюка, достаточно часто во время диалоговых площадок молодежь говорила о необходимости пересмотреть подходы к гражданско-патриотическому воспитанию:
– Да, нужны современные формы и методы. И обязательно с максимальным использованием цифровых интернет-технологий. Молодые люди готовы включаться в эти процессы, и уверен, что все у нас получится.
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Дмитрий Воронюк: нам некогда реагировать на какие-то вбросы, мы заняты делом
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