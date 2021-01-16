Дмитрий Воронюк: нам некогда реагировать на какие-то вбросы, мы заняты делом

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Дмитрий Воронюк обратил внимание:От БРСМ на Народном Вече будут присутствовать 140 человек. Кто они?По словам Дмитрия Воронюка, достаточно часто во время диалоговых площадок молодежь говорила о необходимости пересмотреть подходы к гражданско-патриотическому воспитанию: