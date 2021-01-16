Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дмитрий Воронюк: нам некогда реагировать на какие-то вбросы, мы заняты делом

Дмитрий Воронюк: нам некогда реагировать на какие-то вбросы, мы заняты делом

Об этом член Совета Республики, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк заявил в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1», отвечая на вопрос о том, как союз молодежи относится к угрозам в отношении участников Всебелорусского народного собрания, которые распространяет оппозиция.  

Скриншот из видео

Дмитрий Воронюк обратил внимание: 

– Те, кто действительно хочет проявить свою гражданскую позицию, уже включились в обсуждение, допустим, проектов докладов на ВНС. Они активно участвовали в диалоговых площадках. Кто не смог этого сделать, ну что им остается? Только заниматься какими-то низменными вещами. На это не стоит обращать внимания. Тем более у нас хватает конкретных дел, вместо того чтобы что-то просто говорить. Допустим, сейчас ребята включились в уборку снега. Мы помогаем расчищать снег возле домов ветеранов, одиноко проживающих стариков, у обелисков по всей стране. И это конкретное дело, которым заняты наши ребята. А реагировать на какие-то вбросы мы не собираемся.

От БРСМ на Народном Вече будут присутствовать 140 человек. Кто они? 

– Это молодежь из абсолютно разных регионов. Это и учащиеся колледжей, и студенты, и работающая молодежь. Это люди, которые состоялись в профессии. Представители аграрного сектора, предприниматели, медики, учителя… Некоторые имеют государственные награды. И все те, кто побеждал на тех или иных конкурсах и в проектах. Они все участвовали в диалоговых площадках, которые предшествовали ВНС. Здорово, что теперь они смогут подискутировать на волнующие темы на главном форуме пятилетия. 

По словам Дмитрия Воронюка, достаточно часто во время диалоговых площадок молодежь говорила о необходимости пересмотреть подходы к гражданско-патриотическому воспитанию: 

– Да, нужны современные формы и методы. И обязательно с максимальным использованием цифровых интернет-технологий. Молодые люди готовы включаться в эти процессы, и уверен, что все у нас получится. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Более 688 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за бесхозного багажа задержаны два человека
В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину с оружием
Гороскоп на 18 января
В Шереметьево приземлился самолет с поврежденным шасси
«Витязь» взял верх над «Сочи» в матче чемпионата КХЛ
Дмитрий Воронюк: нам нужно сплотиться, только вместе мы сможем сделать что-то хорошее во благо страны
Дмитрий Воронюк: нам некогда реагировать на какие-то вбросы, мы заняты делом
Тройное ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интеллектуальный хлев
Шансы заразиться COVID-19 на улице невелики - эпидемиологи
Россияне победили словенцев на чемпионате мира по гандболу
В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса
Волейболистки "Жемчужины Полесья" обыграли "Коммунальник-ГрГУ" в матче чемпионата Беларуси
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
Астрономы впервые наблюдали начало конца далекой галактики
Минчанин приговорен к 3 годам колонии за порчу имущества и насилие над сотрудником милиции
В Беларуси – минус 25, а где-то – плюс: на каких курортах туристы отдыхают в пандемию
Почти 50 катков на открытом воздухе появится в Могилеве
В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли почти 1,3 тыс. человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это было
Российский фристайлист Максим Буров выиграл этап КМ по лыжной акробатике в Ярославле
Белоруска Анна Гуськова заняла 5-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Ярославле
Выставка о сахаре, зимние забавы и медитация: чем занять себя в выходные
Профсоюзы Гомельской области делегируют 65 представителей на ВНС
Кейт Уинслет подверглась травле после премьеры «Титаника»
Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Юность-Минск" в матче чемпионата Беларуси
В Вене десятки тысяч противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию
В Новой Боровой устранили проблемы с подачей тепла в жилые дома
Белорусские гандболисты обыграли команду Южной Кореи и вышли в основной раунд ЧМ
Фотофакт. Мороз и солнце в Минске
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство объятий
Автомобиль наехал на пенсионерку с внуком на пешеходном переходе в Минске
Спортсмены "Витэна" проиграли "Кайрату" в Лиге чемпионов по мини-футболу
Стилист рассказала, на какую одежду стоит обратить внимание на распродаже
Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
В Дании диагностировали 256 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
Караник: каждый медик доказал, что врачебный долг для него не пустые слова
Оператор ОНТ Янковский: любая работа не останется незамеченной, если выполнять ее достойно
Журналист СТВ Пустовой: думаю, Благодарность мне объявили за то, что не стал иудой, хотя предлагали
Обозреватель ОНТ Тур: работать в последние месяцы нужно было на 110 процентов, иначе была бы большая беда
Профсоюз работников здравоохранения инициировал страхование медиков от профессиональных рисков и противоправных действий третьих лиц
мнение
Ольга КОСЯКОВА
Волшебство внутри нас
Россия возобновляет авиасообщение с некоторыми странами
Стремление белорусов сохранить мир, независимая политика нашего государства и герои своего времени: Президент провел прием на старый Новый год и вручил награды журналистам, спортсменам, артистам, госслужащим
Во Франции противники 5G подожгли вышку
Авторы
СКАНИРУЙТЕ