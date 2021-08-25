Дмитрий Турчин: ежегодно безопасность учреждений образования Беларуси становится на ступень выше

Об этом заявил начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси Дмитрий Турчин на пресс-конференции «О проверке и готовности образовательных учреждений Беларуси к новому учебному году».
– Работа по проверке и мониторингу учреждений образования со стороны органов МЧС Беларуси ведется постоянно и круглогодично. Такая деятельность позволяет выявить какие-либо нарушения на ранней стадии и оперативно их устранить, – отмечает начальник управления надзора и профилактики МЧС.
По словам Турчина, за этот год органами МЧС проведено более 6 тысяч надзорно-профилактических мероприятий в детских дошкольных учреждениях, в средних специальных учреждениях и в вузах. Практически все нарушения устраняются при проведении надзорных мероприятий. Лишь 20% выявленных нарушений имеют срок реализации от одного месяца и более в зависимости от характера нарушений.
– Ежегодно безопасность учреждений образования Беларуси становится на ступень выше. Мы видим, что какие-то капитальные вложения в обеспечение пожарной безопасности учреждений не требуются. Самое главное – это повышение внутриведомственного контроля и подготовка технического и педагогического персонала к действиям в случае ЧС, – подчеркнул Дмитрий Турчин.
Он также отметил, что все системы пожарной безопасности перед началом учебного года в Беларуси исправны и опасений не вызывают.
– Мы [МЧС] всегда взаимодействуем с Министерством образования и местными органами власти, и это способствует большему укреплению дисциплины безопасности, – резюмировал начальник управления надзора и профилактики МЧС.