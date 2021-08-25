Дмитрий Турчин: ежегодно безопасность учреждений образования Беларуси становится на ступень выше

– отмечает начальник управления надзора и профилактики МЧС.По словам Турчина, за этот год органами МЧС проведено более 6 тысяч надзорно-профилактических мероприятий в детских дошкольных учреждениях, в средних специальных учреждениях и в вузах. Практически все нарушения устраняются при проведении надзорных мероприятий. Лишь 20% выявленных нарушений имеют срок реализации от одного месяца и более в зависимости от характера нарушений.– подчеркнул Дмитрий Турчин.Он также отметил, что все системы пожарной безопасности перед началом учебного года в Беларуси исправны и опасений не вызывают., – резюмировал начальник управления надзора и профилактики МЧС.