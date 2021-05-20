Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут третьего ребенка

– ВАЖНЕЙШАЯ НОВОСТЬ ЭТОГО ГОДА! Мы с Настей ждем ребеночка. Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства. Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей! Милая, это лучший подарок для меня! Спасибо, что ты у меня есть! – написал счастливый отец.
Для Тарасова ребенок станет четвертым. В браке с Костенко он уже воспитывает двух дочерей – Милану и Еву. У футболиста также есть 11-летняя дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.
Фото: instagram.com/tarasov23/