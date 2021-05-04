В эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» обсудили разработку белорусской вакцины от коронавируса.
– Незнающие люди утверждают, что в Беларусь пришлют какие-то отходы и будут разливать на предприятиях. Но у меня здесь возникает вопрос, неужели они полагают, что болеть лучше, чем вакцинироваться, – сказал он.
Дмитрий Шевцов считает, что это невозможно. Медик указал на контроль со стороны России либо другого производителя. Они, как считает специалист, не допустят, чтобы их препарат хранился с нарушениями.
– Это биологический препарат и высокие технологии. Нужно проникнуть в структуру РНК-вируса, их модифицировать. Этот процесс сложно понять даже медику, не имеющему генно-инженерного образования, – добавил он.
Специалист прокомментировал тот факт, что российскую вакцину «Спутник V» разливают на белорусских предприятиях:
– Тут речь об уровне фармацевтики. Это большой цикл производства. Нужно целое предприятие поставить на новые рельсы и подготовить его к выпуску биологического препарата, – объяснил главврач.
По мнению Дмитрия Шевцова, в Беларуси есть все возможности для того, чтобы создать эффективную вакцину. Он считает, что может получиться препарат ничем не хуже тех, что произведены в России, Великобритании и Китае.
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Дмитрий Шевцов высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19
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