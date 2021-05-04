Дмитрий Шевцов высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19

– сказал он.Дмитрий Шевцов считает, что это невозможно. Медик указал на контроль со стороны России либо другого производителя. Они, как считает специалист, не допустят, чтобы их препарат хранился с нарушениями.– добавил он.Специалист прокомментировал тот факт, что российскую вакцину «Спутник V» разливают на белорусских предприятиях:– объяснил главврач.По мнению Дмитрия Шевцова, в Беларуси есть все возможности для того, чтобы создать эффективную вакцину. Он считает, что может получиться препарат ничем не хуже тех, что произведены в России, Великобритании и Китае.