Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дмитрий Шевцов высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19

Дмитрий Шевцов высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19

В эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» обсудили разработку белорусской вакцины от коронавируса. 


– Незнающие люди утверждают, что в Беларусь пришлют какие-то отходы и будут разливать на предприятиях. Но у меня здесь возникает вопрос, неужели они полагают, что болеть лучше, чем вакцинироваться, – сказал он.

Дмитрий Шевцов считает, что это невозможно. Медик указал на контроль со стороны России либо другого производителя. Они, как считает специалист, не допустят, чтобы их препарат хранился с нарушениями.

– Это биологический препарат и высокие технологии. Нужно проникнуть в структуру РНК-вируса, их модифицировать. Этот процесс сложно понять даже медику, не имеющему генно-инженерного образования, – добавил он.

Специалист прокомментировал тот факт, что российскую вакцину «Спутник V» разливают на белорусских предприятиях:

– Тут речь об уровне фармацевтики. Это большой цикл производства. Нужно целое предприятие поставить на новые рельсы и подготовить его к выпуску биологического препарата, – объяснил главврач.

По мнению Дмитрия Шевцова, в Беларуси есть все возможности для того, чтобы создать эффективную вакцину. Он считает, что может получиться препарат ничем не хуже тех, что произведены в России, Великобритании и Китае.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Деловым кругам провинции Гуйчжоу переданы инвестпредложения по перспективным проектам в Витебской области
Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники МТЗ, труженики АПК и военные
Глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман в преддверии Дня печати поздравил коллектив ИД «Беларусь сегодня»
За январь – март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 5,3%
“Лежа вальяжно в ванне”: Коди Симпсон снялся в новой рекламной кампании Versace
Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки
Стилист назвала восемь беспроигрышных схем для образа
Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому»
В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций
Шевцов: люди поняли ценность профессии врача
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«2-Халезин-2»
Дмитрий Шевцов высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Главврач 1-й больницы Минска о пандемии COVID-19: когда мы слышим благодарности пациентов, это главное поощрение
Адвокаты 7 мая бесплатно проконсультируют малоимущих
В G20 оценили потери мирового туристического сектора в 2020-м
На санкции Запада нужно давать ответ – главное за 4 мая
В Бобруйском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка
Вручены ключи от служебных автомобилей и специальные награды: в Первомайском РУВД Минска прошел общий гарнизонный инструктаж
Обеспечение экономической безопасности и пресечение трансграничной преступности – Арчаков обозначил приоритеты в работе таможни
Помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук провел прием граждан
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Держись, Рома!
В Белорусской академии музыки открылся IV Международный пасхальный фестиваль
Память без границ: поисковики помогли уроженке Мордовии побывать на месте гибели прадеда
В мемориальном комплексе «Хатынь» появился макет восстановленного фрагмента деревни
В Гомельском районе прошла акция «Памяти подвига будем верны», посвященная Дню Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны
В Иране из-за наводнений погибли как минимум 10 человек
В Минске на перекрестке ул. Якуба Коласа – ул. Сурганова восстановлена работа светофора
На участке М-4 будет временно ограничено движение
Турция ужесточит локдаун
В Минске на перекрестке ул. Якуба Коласа – ул. Сурганова не работает светофор
«Абсолютно здоровый человек»: сын дрессировщика Багдасарова усомнился в причине его смерти
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Деградация у бандерлогов
Женщина, чтобы снять "порчу", отдала мошеннице золотое кольцо и закопала 2 тысячи рублей на кладбище
В Гомеле вынесли приговор тем, кто собирался захватить исполкомы
Сохранение исторической памяти ветераны и молодежь обсудили сегодня в Музее ВОВ
Рота почетного караула выступила в деревне Сычково Бобруйского района
Могилевский областной историко-патриотический клуб «Виккру» организует арт-окно «Мгновения поиска»
Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио
В «Минсктрансе» сообщили, как будет работать пригородный транспорт на Радуницу
Власти Баварии планируют отменить ограничения для привитых от COVID-19 и переболевших
Объявлен конкурсный отбор сценарных заявок к фильмам "Моя Беларусь"
Турецкий отель закрыли из-за украинцев
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женя, «Времечко» и Никита
Лукашенко: нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна
Минздрав: состояние 12-летнего Ромы, который вынес из горящего дома своего брата, стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым
МВД: преступлений против жизни и здоровья становится меньше
Авторы
СКАНИРУЙТЕ