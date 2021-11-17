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Дмитрий Шевцов ответил на фейки о том, что беженцам не оказывается гуманитарная помощь

Председатель Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов ответил на фейки о том, что беженцам не оказывается гуманитарная помощь. 

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