Главная Дмитрий Шевцов ответил на фейки о том, что беженцам не оказывается гуманитарная помощь Опубликовано: 17.11.2021 12:25:53 2070 Дмитрий Шевцов ответил на фейки о том, что беженцам не оказывается гуманитарная помощь Председатель Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов ответил на фейки о том, что беженцам не оказывается гуманитарная помощь. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы Шевцов граница беженцы Светлана ИСАЕНОК Написать автору Версия для печати Новости и статьи