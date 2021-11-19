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  2. Дмитрий Шевцов: ежедневно в лагерь беженцев подвозят 8 тонн продуктов

Дмитрий Шевцов: ежедневно в лагерь беженцев подвозят 8 тонн продуктов

В пятницу возле лагеря беженцев работают 18 представителей Белорусского Общества Красного Креста, волонтеры БРСМ. С самого утра они начали раздавать людям горячую еду и предметы личной гигиены.

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Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал о налаженной работе:

Каждое утро подвозим чай, вареные яйца, печенье, творожки, молочные смеси, пюре, чтобы каждый мог взять то, что он хочет. В обед у нас организована настоящая солдатская каша. Кроме того, в автомобилях мы имеем продуктовые наборы на случай, если кому-то не хватило. В целом ежедневно доставляем сюда боле 8 тонн продуктов питания. Этого более чем достаточно. И даже беженцы, которые здесь находятся, говорят, что им всего хватает. Параллельно выясняем, что необходимо людям, и при необходимости обеспечиваем памперсами, предметами личной гигиены и так далее.

Видео: Татьяна Врублевская

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Фото: Алексей БИБИКОВ
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