Дмитрий Шепелев рассказал, кем хочет стать его сын Платон

Шоумен впервые за восемь лет поделился совместной фотосессией с подросшим мальчиком. В подписи к снимкам Шепелев указал, что перед съемкой спросил у сына разрешения.
- Пока не могу до конца разобраться, как он относится ко вниманию. Сейчас его мечта ни много ни мало - стать рок-звездой. Например, когда несколько дней назад я выбирал для него Лего, чтобы скоротать время в полёте, он выбрал достопримечательные башни Токио. Почему? Потому что слушает живой альбом Green day, на котором они выступают в столице Японии, - поделился телеведущий.
Он также вспомнил момент, когда во время прогулки в Екатериненском парке застал сына стоящим на сцене с невидимой гитарой в руках. Мальчик играл и беззвучно пел, воображал, будто дает концерт. При этом Дмитрий отметил, что выпускные концерты в школе даются Платону не без труда, хотя и с очень большим удовольствием.
- Я замечаю, как ему приходится перебарывать волнение. Совершенно точно - ему нравится сцена. А обращаться со вниманием он, конечно, научится, у него всё для этого есть. Он с любопытством согласился на съемку. Результат перед вами, - заключил бывший гражданский муж Жанны Фриске.
Напомним, мама мальчика - знаменитая певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет от глиобластомы. Спустя год после смерти артистки Шепелев познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой. С 2018 года пара проживает вместе, а в 2021 у них родился общий сын Тихон.
Фото: instagram.com/dmitryshepelev