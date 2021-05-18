Дмитрий Шепелев рассказал, как они с супругой воспитывают детей

Знаменитость отметил, что, став родителем во второй раз, он испытывает немного иные чувства:
– С одной стороны, все проще, потому что процессы уже хорошо известны: покормить, уложить, покормить – не сложно, – написал Шепелев и добавил, что не спать по ночам, когда тебе 38 лет, довольно непросто.
Дмитрий подчеркнул, что время берет свое.
Экс-супруг покойной певицы Жанны Фриске признался, что они со своей новой женой Екатериной Тулуповой работают над новой схемой воспитания. Шепелев рассказал, что его возлюбленная предложила отличный вариант: первый год жизни младенца о нем заботится преимущественно мама. А вот папа в это время заботится о маме.
– Хотим попробовать. Мне кажется, направление верное. Согласны? – задал вопрос своим подписчикам он.
В комментариях все согласились со звездным отцом и поддержали их семью в таком решении.
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает также их общего сына с Жанной Фриске – восьмилетнего Платона. Второй ребенок (уже в браке с дизайнером Екатериной Тулуповой) появился на свет в конце марта этого года, мальчику дали имя Тихон. У новой супруги звезды также есть своя дочь от предыдущих отношений.