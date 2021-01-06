Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок

Диана и Иван Жоровы из Орши ожидали появления на свет своего первенца 3 января, но малышу не терпелось отпраздновать Новый год. Рома, так назвали мальчика, родился в 0:01 1 января 2021 года – первым в Беларуси – весом 3910 г и ростом 53 см. В новогоднюю ночь дежурила заведующая родильным отделением Ирина Пасах, врач – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории., – сказалаВитебский областной роддом сейчас работает с ковидными беременными. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, поэтому она находилась под наблюдением в Витебске. Сейчас инфекция у Дианы полностью излечена, а ребенок не заболел., – сообщилаНа выписку мамы и малыша из роддома приехали не только счастливый молодой папа Иван Жоров, новоиспеченные бабушка, дедушка и прабабушка новорожденного, но и министр здравоохранения вместе с руководством Витебского облисполкома.Уже давно стало традицией поздравлять первых родившихся в новом году детей, поэтому в северную столицу Беларуси прибыл с подаркамиМинистр здравоохранения передал от Александра Лукашенко букет молодой маме и необходимые одежду, средства ухода и другие принадлежности для малыша.Заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин поздравил молодых родителей и передал от председателя облисполкома Николая Шерстнева манеж для ребенка.Традиционно футбольный клуб «Витебск», когда в Витебском областном роддоме рождается мальчик, дарит ему футбольный мяч в надежде, что подросший малыш станет членом команды, а потом, возможно, и чемпионом.Как сообщил Дмитрий Пиневич, 1 января в Беларуси появился на свет 101 ребенок – 55 мальчиков и 46 девочек, но Рома Жоров оказался первым.