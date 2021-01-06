Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок. От имени Главы государства цветы и подарки в Витебск привез министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Диана и Иван Жоровы из Орши ожидали появления на свет своего первенца 3 января, но малышу не терпелось отпраздновать Новый год. Рома, так назвали мальчика, родился в 0:01 1 января 2021 года – первым в Беларуси – весом 3910 г и ростом 53 см. В новогоднюю ночь дежурила заведующая родильным отделением Ирина Пасах, врач – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории.
– Роды прошли легко, без осложнений. Я благодарна за это всем врачам и акушеркам этого роддома, которые мне помогали, – сказала Диана Жорова.
Витебский областной роддом сейчас работает с ковидными беременными. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, поэтому она находилась под наблюдением в Витебске. Сейчас инфекция у Дианы полностью излечена, а ребенок не заболел.
– На данный момент у нас 28 женщин находятся в острой фазе заболевания и около 20 готовятся к выписке, – сообщила главврач роддома Елена Леонович.
На выписку мамы и малыша из роддома приехали не только счастливый молодой папа Иван Жоров, новоиспеченные бабушка, дедушка и прабабушка новорожденного, но и министр здравоохранения вместе с руководством Витебского облисполкома.
Уже давно стало традицией поздравлять первых родившихся в новом году детей, поэтому в северную столицу Беларуси прибыл с подарками Дмитрий Пиневич:
– Я желаю маме и малышу прежде всего крепкого здоровья и чтобы еще не раз молодые родители испытали радость, которая всегда захлестывает при рождении ребенка. Пусть после первенца у вас появятся на свет еще и второй, и третий малыш. Это всегда счастье.
Министр здравоохранения передал от Александра Лукашенко букет молодой маме и необходимые одежду, средства ухода и другие принадлежности для малыша.
Заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин поздравил молодых родителей и передал от председателя облисполкома Николая Шерстнева манеж для ребенка.
Традиционно футбольный клуб «Витебск», когда в Витебском областном роддоме рождается мальчик, дарит ему футбольный мяч в надежде, что подросший малыш станет членом команды, а потом, возможно, и чемпионом.
Как сообщил Дмитрий Пиневич, 1 января в Беларуси появился на свет 101 ребенок – 55 мальчиков и 46 девочек, но Рома Жоров оказался первым.
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Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ