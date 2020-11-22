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  2. Дмитрий Пиневич о COVID-19 в Беларуси, доплатах медикам, масочном режиме и российской вакцине. ВИДЕО

Дмитрий Пиневич о COVID-19 в Беларуси, доплатах медикам, масочном режиме и российской вакцине. ВИДЕО

В ряде регионов Беларуси наблюдаются пики по росту пациентов с COVID-19 - это Минская и Гродненская области. В стране созданы региональные штабы по реагированию на ситуацию. На территории всего государства уже действует масочный режим. Как долго белорусам придётся носить средства индивидуальной защиты? Когда в стране начнут производить российскую вакцину "Спутник V"? И насколько правдивы слухи, что медикам, которые работают с ковидными пациентами, уберут доплаты? Об этом - интервью и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича телеканалу Беларусь 1.

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