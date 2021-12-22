Дмитрий Пиневич: интенсивность циркуляции коронавируса в стране уменьшается

Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время открытия в Бресте нового корпуса детской областной больницы:





– Госпитализация составляет менее тридцати процентов от пика нынешней волны. Штамм «Омикрон» пока в стране не выявлен. На спаде волны мы переоснащаемся, запасов медикаментов сегодня достаточно. Продолжается процесс вакцинации населения: к Новому году рассчитываем, что первый компонент вакцины получат около половины жителей. Чем выше степень охвата вакцинацией, тем меньше степень госпитализации в стационарах и тяжесть перенесенной инфекции.