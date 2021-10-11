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  2. Дмитрий Певцов назвал рэперов сатанистами и предложил сажать их в тюрьму

Дмитрий Певцов назвал рэперов сатанистами и предложил сажать их в тюрьму

Актер Дмитрий Певцов, избранный в новую Госдуму от Медведковского округа Москвы, жестко высказался о российских рэперах. 

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– Это сатанинские проекты, это совершенно понятно. Эти ритмические шаманские дела, они воздействуют на биологию. Эти ритмы еще из древних времен идут от шаманов. Что касается рэперов, есть откровенные проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину, – отметил артист. 

Дмитрий Певцов уверен, что за агрессивный контент надо наказывать: 

– Я думаю, если такого человечка посадить хотя бы на год или на два, то, когда вернется, подумает - что будет исполнять. 
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