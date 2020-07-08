Дмитрий Никуленков получил тренерский диплом

Многолетний лидер сборной Беларуси по гандболу Дмитрий Никуленков закончил обучение в Высшей школе тренеров, получил диплом и уже на официальных началах начал новую жизнь в качестве помощника Игоря Папруги в легендарном минском СКА. Наш корреспондент поздравил Дмитрия с успешной защитой диплома и задал одному из лучших спортсменов в истории белорусского гандбола несколько вопросов.

– Знаешь, есть такая шутка: чтобы не причинить вреда здоровью, бросать пить нужно плавно. Даже болезнь такая есть – ОРЗ: очень резко завязал. Ты с гандболом завязал ну очень резко. Тем более что прошлый сезон провел прекрасно. Почему?

– Стечение обстоятельств. Возможностей продолжить карьеру было много. Но в голове засела мысль: уйти на высокой ноте. Не ждать, пока перестану попадать в состав, нервничать по этому поводу, злиться на себя и других. А попробовать тренерского хлеба хотелось давно. Время пришло, шанс представился. Постараюсь им воспользоваться.

– В СКА ты изначально переходил с этим прицелом?

– Так почему-то все думают, но нет – идеи такой не было. Два года назад об этом даже не думал.

– Но как человек амбициозный, конечно, вынашиваешь планы стать главным тренером?

– Когда молодой специалист берется за новое дело, у него всегда много эмоций и желания свернуть горы. А что и как получится? Поживем – увидим.

– БГК имени Мешкова поехал бы тренировать?

– Почему нет? Будут предложения – рассмотрю. Брест – прекрасный город, в котором у меня нет врагов. Мне было очень круто там жить. И играть.