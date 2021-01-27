Дмитрий Мезенцев: в течение нескольких дней мы увидим новое подтверждение партнерского сотрудничества

Так посол Российской Федерации прокомментировал в ответ на вопрос корреспондента ИД «Беларусь сегодня» итоги прошедшей вчера в Москве встречи Романа Головченко и Михаила Мишустина.



- В Москве состоялся очень профессиональный и предметный разговор под руководством глав правительств России и Беларуси, повестка была очень плотная, содержательная и конкретная, - отметил Дмитрий Мезенцев. – Подтверждено сторонами внимание к интеграционной работе, желание вскрыть потенциал союзного договора. Это важный и очень весомый вклад в фундамент дальнейшего движения навстречу друг другу. То, что еще в декабре были заключены контракты на поставку нефти, что российская сторона подтвердила практически прежнюю цену на газ для Беларуси, и все это состоялось в плановом последовательном порядке, тоже важно. В ближайшие буквально несколько дней мы увидим новое подтверждение партнерского экономического сотрудничества в рамках развития транспортной инфраструктуры, чтобы мы с учетом эпидобстановки расширяли возможности транспортного сообщения. Мы также хотим, чтобы в этом году у абитуриентов России и Беларуси было меньше проблем при поступлении в вузы наших стран, и пункты приема ЦТ и ЕГЭ приблизились к местам проживания. И как всегда, была озвучена предметная повестка по формированию подходов в рамках единой промышленной политики, агрополитики, сближения подходов в формирование налогового режима.



Дмитрий Мезенцев возложил венок к стеле у Государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске по случаю 77-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Российский посол также передал в дар Беларуси фотоэкспозицию «Навстречу Победе», посвященную городам - героям.