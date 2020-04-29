Дмитрий Крутой рассказал, какие конкретные меры поддержки граждан содержатся в Указе № 143

Первый заместитель Премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью газете «Рэспубліка» подробно рассказал, какие конкретные меры поддержки граждан содержатся в Указе № 143 «О поддержке экономики», который Президент Беларуси подписал 24 апреля.

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Первый вице-премьер отметил, что всю поддержку условно можно разделить на несколько блоков, первый и самый дорогой из них — это сфера здравоохранения.

— Сейчас мы вынуждены перераспределять очень серьезные бюджетные ресурсы. У нас в первом квартале бюджет был исполнен с профицитом на 200 млн рублей. Но примерно 350 млн рублей мы недополучили из-за проблем на нефтяном и калийном рынке. Тем не менее исполнили до копейки все свои социальные обязательства и выплаты по внешним долгам. Примерно 2,7 млрд рублей на это потратили. И вот в условиях такого сложного бюджета в любом случае на медицину практически в еженедельном режиме выделяем дополнительные средства. Это закупка оборудования, тест-систем, медикаментов и прочее. И решения Президента по увеличению доплат медикам, которые сегодня работают на передовой борьбы с коронавирусом, все это стоит плюс 800 млн рублей. Мы попытаемся часть этих ресурсов заместить внешними источниками — работаем с нашими внешними партнерами, — сообщил Дмитрий Крутой.

Второй блок, по его словам, — социальный, который подразумевает непосредственно поддержку граждан. Первый вице-премьер отметил, что МВФ прогнозирует для Беларуси падение ВВП почти на 6%, однако все прогнозы на данный момент являются условными, так как ни один эксперт точно не знает ни продолжительности, ни глубины кризиса.

— Данные, которые действительно настораживают больше всего, это данные Международной организации труда, которая считает, что примерно 1,3 млрд человек, а это практически 40 процентов рабочей силы мировой экономики, после кризиса могут остаться без работы. И Президент ориентировал, что задача номер один — это сохранение рабочих мест, сохранение предприятий. По большому счету, все остальные задачи на сегодняшний день вторичны. Поэтому огромный социальный пакет важен. Уже принят ряд решений. Мы разрешили предприятиям все средства, которые они тратят на дезинфекцию зданий, на покупку защитных средств своим работникам, включать в затраты и таким образом снижать долю налогов на прибыль, которые они потенциально могли заплатить. Уже принято решение по больничным листам для контактов первого и второго уровня. Президент также поддержал меру по больничным листам для родителей, у которых ребенок в возрасте до 10 лет оказался контактом первого или второго уровня. Они получают полноценные больничные и субсидию, которая есть, — поведал первый вице-премьер.

— В рамках второго пакета, как его образно называют, Президенту доложены все меры, и он их концептуально одобрил. Мы заканчиваем согласование и, думаю, в ближайшие дни их внесем, — продолжил Дмитрий Крутой. — Первые из них — когда наниматель получит возможность делать доплату своим работникам, которые находятся в простое по его инициативе или работают неполный рабочий день. Речь идет о доплате до уровня минимальной зарплаты — сегодня это 375 рублей. И доплата будет примерно 100—150 рублей на одного работника. Далее предусматривается поддержка безработных граждан, которые во втором квартале лишились работы. Они сегодня не очень хотят регистрироваться на бирже труда, потому что низкое пособие по безработице. Мы предложили Президенту увеличить это пособие до бюджета прожиточного минимума — это около 250 рублей. И если в течение трех месяцев человек будет находиться на бирже, он будет получать это повышенное пособие. И мы ему два раза по законодательству будем предлагать работу. Необязательно по специальности. Учитывая ситуацию, он может выбрать любую работу и, получая повышенное пособие, быть определенным образом защищенным. Но это не касается работников, которые в данный период будут уволены по дискредитирующим обстоятельствам. На них эта мера распространяться не будет. Буквально по последним данным, у нас примерно на 15 тысяч за последние две недели уменьшилось количество вакансий. То есть люди из пострадавших отраслей очень активно переходят и ищут работу в других сферах деятельности.

Третья мера подразумевает государственную адресную поддержку, которая в первую очередь коснется семей с детьми.

— И здесь тоже будет производиться доплата на одного члена семьи примерно в размере 50—55 рублей. На многодетную семью из пяти человек это плюс 250—300 рублей будет ежемесячно. На эти дополнительные меры у нас зарезервированы деньги. Всего предполагается направить на эти меры 300 млн рублей, — резюмировал первый вице-премьер.

Полный текст интервью с первым заместителем Премьер-министра читайте позднее на сайте sb.by и в газете «Рэспубліка».