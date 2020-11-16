Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу

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– отметила менеджер телеведущего Анна Тригуб.Сам Дмитрий Хрусталев подтвердил в своем аккаунте в Instagram, что чувствует себя хорошо. По его словам, он почувствовал себя плохо в такси: потерял сознание, после чего водитель отвез его в учреждение здравоохранение., – написал телеведущий на своей странице.