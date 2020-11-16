Известного российского актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева, который, в частности, известен зрителям по проектам Comedy Club и Comedy Woman, выписали из больницы под Санкт-Петербургом, куда его госпитализировали в субботу, пишет ТАСС.
© АГН «Москва»
«Дмитрия выписали из больницы. Уже все хорошо. Спасибо огромное всем, кто переживал за него и всем, кто поддержал родных и близких в трудную минуту!» – отметила менеджер телеведущего Анна Тригуб.
Сам Дмитрий Хрусталев подтвердил в своем аккаунте в Instagram, что чувствует себя хорошо. По его словам, он почувствовал себя плохо в такси: потерял сознание, после чего водитель отвез его в учреждение здравоохранение.
«Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. <…> Поэтому ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование», – написал телеведущий на своей странице.
Опубликовано:
627
Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter