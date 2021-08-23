Дмитрий Карась рассказал о своей танцевальной юности

Исполнительный продюсер телеканала «Беларусь-3» Дмитрий Карась начинал свою карьеру как артист. Студентом Минского института культуры (ныне Белорусский государственный университет культуры и искусств) он танцевал в ансамбле кафедры хореографии, которым бессменно руководит заведующая кафедрой профессор Светлана Вячеславовна Гутковская.

– Ансамбль начал формироваться в тот момент, когда я поступил на первый курс, – рассказывает Дмитрий Карась. – Не скажу, что я стоял у истоков, потому что в ансамбль попадали лучшие из лучших. Для этого надо было хорошо поработать, и не всех сразу приглашали в коллектив. Но это была большая честь, когда Светлана Вячеславовна подходила и делала такое предложение. Ты понимал, что уже достиг какого-то уровня и достоин этого.

– Я не была художественным руководителем в группе, где учился Дмитрий Карась, – признается Светлана Гутковская. – У них руководителем был заслуженный сегодня деятель культуры балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля танца Александр Арсеньевич Алешкевич. В силу своей занятости он не мог столько уделять внимания этой группе, поэтому она считается тоже моей родной.

Каждый, кто в юные годы танцевал в ансамбле или пел в хоре, помнит, что это не только тяжелая работа, но и огромная радость. Радость пребывания в большом, веселом и дружном молодежном коллективе. Радость поездок и первых выходов на сцену.

– Благодаря участию в ансамбле, мы – ребята и девчонки, приехавшие из областных центров, из маленьких городов Беларуси, – выходили на сцену «Славянского базара», на сцену Фестиваля современной хореографии в Витебске и широко раскрытыми глазами смотрели на артистов, которых до этого видели только по телевизору, – вспоминает Дмитрий Карась. – Это был большой аванс, хорошая сценическая поддержка. Мы понимали, что уже где-то рядом, что нам осталось чуть-чуть дотянуться, и мы будем так же знамениты, как они.

Но молодежь есть молодежь. Поездки – это и забава, и развлечение.

– И сейчас, когда я встречаюсь с однокурсниками, одни из самых ярких воспоминаний – это путешествия с ансамблем, потому что происходило очень много веселых, интересных моментов, – улыбается Дмитрий.

Им наверняка есть что вспомнить! Взять, к примеру, сценические костюмы… Середина 1990-х – время непростое. Это сейчас студентам все достается на блюдечке. А тогда приходилось исхитряться, перешивать, перемоделировать.

– Один из первых наших костюмов был в виде сетки. Их было два комплекта – приближенный к народно-сценическому и более модерновый. И эти сетки использовались в разных номерах. Мы придумывали, каким образом что-то подвязать, где-то какую-то ленточку добавить.

– Кроме балетмейстерских, репетиторских, исполнительских навыков, ребята в ансамбле приобретали и менеджерские умения, – говорит Светлана Гутковская. – Как подогнать под себя костюм, как себя позиционировать, как выйти на сцену, как поддерживать творческие связи с другими людьми...

Наверняка все эти навыки пригодились Дмитрию Карасю в работе на телевидении. И особенно –знание народной культуры, умение сочетать ее с новыми эстрадными тенденциями.

Творческие коллективы Белорусского государственного университета культуры и искусств и сейчас продолжают ковать кадры для самых разных ветвей белорусской культуры. Кто-то работает по той специальности, по которой учился, кто-то переходит в смежные профессии. Но творческая и трудовая закалка, полученная в университете, помогает везде и всегда.

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