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  2. Дмитрий Гора о делах экстремистской направленности: никто не должен уйти от ответственности

Дмитрий Гора о делах экстремистской направленности: никто не должен уйти от ответственности

Об этом сегодня заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора по итогам доклада Президенту:


– Отдельное направление работы Следственного комитета – борьба с экстремистскими проявлениями. Главе государства доложено о состоянии этой деятельности. Получены конкретные задачи. Вкратце это можно обозначить так: никто не должен уйти от ответственности за совершение преступления. И ведомство наше будет выполнять это поручение полностью и добросовестно.


По словам главы СК, расследование подобных уголовных дел сегодня идет планомерно и систематизированно, с большим акцентом на аналитику:

– Мы видим те процессы, которые не видели еще полгода-год назад. Собираем данные и выходим на более крупные схемы противоправной деятельности. В то же время есть определенный поток уголовных дел, которые возбуждаются чуть ли не ежедневно (в отношении лиц, которые принимали участие в массовых беспорядках). Они устанавливаются каждый день. О том, что мы подходим к какому-то финишу, говорить рано. Эту работу будем продолжать.

Фото: БЕЛТА
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