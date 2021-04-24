Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Аргентинской Республике Дмитрий Деревинский встретился с президентом Аргентинской палаты малого и среднего бизнеса Хуаном Сальвадором Амато. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Буэнос-Айресе.
«Во время беседы, состоявшейся в посольстве Беларуси, обсуждались текущее состояние и перспективные направления развития белорусско-аргентинского торгово-экономического сотрудничества. Участники встречи обменялись мнениями о возможных форматах взаимодействия в целях стимулирования деловой активности сторон. Дмитрий Деревинский и Хуан Сальвадор Амато наметили ряд совместных мероприятий на ближайшую перспективу», — рассказали в белорусской дипломатической миссии.
По информации посольства, за 2020 год товарооборот между Беларусью и Аргентиной составил 96,7 млн долларов США (179,4 % к уровню 2019 года). Экспорт составил 781,5 тыс. долларов (44,4 % к уровню 2019 года), импорт – 95,9 млн долларов (183,9 % к уровню 2019 года). Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере 95,1 млн долларов.
Фото посольства Беларуси в Аргентине
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Дмитрий Деревинский встретился с президентом Аргентинской палаты малого и среднего бизнеса
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