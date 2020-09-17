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  2. Дмитрий Басков избран в совет директоров КХЛ на сезон 2020/2021

Дмитрий Басков избран в совет директоров КХЛ на сезон 2020/2021

Глава Федерации хоккея Беларуси, председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков избран в состав совета директоров КХЛ на текущий сезон. Полный список, в который попал 21 человек, опубликован на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.


Состав совета директоров КХЛ был избран в Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ».

На должность председателя совета единогласно переизбран Геннадий Тимченко.

Помимо того, утвержден годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за прошлый год, рассмотрен вопрос о распределении чистой прибыли общества с ограниченной ответственностью.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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