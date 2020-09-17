Дмитрий Басков избран в совет директоров КХЛ на сезон 2020/2021

Состав совета директоров КХЛ был избран в Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ».На должность председателя совета единогласно переизбран Геннадий Тимченко.Помимо того, утвержден годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за прошлый год, рассмотрен вопрос о распределении чистой прибыли общества с ограниченной ответственностью.