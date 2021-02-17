Проект ProWomen By запускает бесплатный курс о развитии бизнеса в онлайн #staytuned, сообщает БЕЛТА.
Некоммерческая организация ProWomen By по поддержке женщин подготовила серию вебинаров "Digital-среда". Трансляции будут проводить каждую среду до апреля. Для участия нужна регистрация на сайте ProWomen By.
Дамам расскажут о выходе в Digital, цифровых продуктах и полезных инструментах, которые помогут в развитии бизнеса. Своими советами с предпринимательницами и теми, кто только планирует начать какую-либо деятельность, поделятся опытные бизнес-эксперты.
Первый вебинар на тему открытия своего бизнеса пройдет уже сегодня в 19:00. Маркетинговый аналитик, соосновательница интернет-сервиса Анна Огородникова познакомит женщин с перспективами выхода на рынок с тем или иным продуктом, объяснит, что такое cust dev, как протестировать гипотезы с минимальными вложениями и найти первых клиентов.
Первая серия бесплатных вебинаров #staytuned стартовала в марте прошлого года и стала своего рода откликом на пандемию (обсуждали адаптацию бизнеса в условиях COVID-19). За три месяца организаторы провели 12 вебинаров, которые посмотрели 1,5 тыс. человек. В онлайн-мероприятиях поучаствовали девушки из 44 городов Беларуси и 36 зарубежных.
Фото: БЕЛТА
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Для женщин, которые хотят открыть свой бизнес, проведут бесплатные вебинары
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