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  2. Для здоровья и долголетия: ученые разработали особые рецепты шоколада и кексов

Для здоровья и долголетия: ученые разработали особые рецепты шоколада и кексов

Рецепты сластей, которые способны поддержать здоровье организма, обеспечить работоспособность и бодрость разработали сотрудники Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова). В список полезных кондитерских изделий вошли шоколад, кексы, вафли и пряники с повышенной пищевой ценностью, пишет РИА Новости.


Новые сладости не только вкусные, но и полезные. Эксперты сообщили, что кондитерские изделия помогают организму защищаться от агрессивных свободных радикалов, позволяют сбалансировать витаминный и микроэлементный состав пищи в соответствии с возрастными потребностями организма.

 Мы смоделировали из двух белковых компонентов составы смесей, которые наиболее близки по содержанию незаменимых аминокислот к "идеальному" белку. Такие компоненты способствуют лучшему перевариванию, всасыванию и усвоению белка. Конечное содержание полезных веществ в изделиях соответствует необходимой суточной дозе потребления, – рассказал заместитель директора НИИ "Продовольственная безопасность" РЭУ им. Г. В. Плеханова Манана Ткешелашвили.

Специалисты считают, что эти кондитерские изделия можно создавать на любом производстве.

 Полученный шоколад обладает повышенной пищевой ценностью за счет содержания белка с полным набором незаменимых аминокислот и микронутриента с гепатопротекторным свойствами. Смоделированный состав придает шоколаду устойчивость к процессу "поседения", на нем не образуется белый налет, отпугивающий покупателей, – добавила Ткешелашвили.

Фото: pixabay.com
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