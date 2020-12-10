Рецепты сластей, которые способны поддержать здоровье организма, обеспечить работоспособность и бодрость разработали сотрудники Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова). В список полезных кондитерских изделий вошли шоколад, кексы, вафли и пряники с повышенной пищевой ценностью, пишет РИА Новости.
Новые сладости не только вкусные, но и полезные. Эксперты сообщили, что кондитерские изделия помогают организму защищаться от агрессивных свободных радикалов, позволяют сбалансировать витаминный и микроэлементный состав пищи в соответствии с возрастными потребностями организма.
– Мы смоделировали из двух белковых компонентов составы смесей, которые наиболее близки по содержанию незаменимых аминокислот к "идеальному" белку. Такие компоненты способствуют лучшему перевариванию, всасыванию и усвоению белка. Конечное содержание полезных веществ в изделиях соответствует необходимой суточной дозе потребления, – рассказал заместитель директора НИИ "Продовольственная безопасность" РЭУ им. Г. В. Плеханова Манана Ткешелашвили.
Специалисты считают, что эти кондитерские изделия можно создавать на любом производстве.
– Полученный шоколад обладает повышенной пищевой ценностью за счет содержания белка с полным набором незаменимых аминокислот и микронутриента с гепатопротекторным свойствами. Смоделированный состав придает шоколаду устойчивость к процессу "поседения", на нем не образуется белый налет, отпугивающий покупателей, – добавила Ткешелашвили.
Фото: pixabay.com
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Для здоровья и долголетия: ученые разработали особые рецепты шоколада и кексов
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