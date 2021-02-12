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  2. Для влюбленных и не только: топ-7 идей, как провести выходные

Для влюбленных и не только: топ-7 идей, как провести выходные

Выходные уже стучаться в двери. Если неделя была сложной, силы уже на исходе и жизнь кажется серой и однообразной, вам поможет традиционная подборка для уик-энда от sb.by. В сегодняшнем обзоре – очень много романтики и идей для празднования Дня святого Валентина. 

Фото: pixabay.com

Многие утверждают, что 14 февраля вовсе не праздник. Согласиться, конечно, можно. Но этот день – очередной повод напомнить любимым о ваших чувствах, уделить им внимание и провести яркий день вместе. Вот как это можно сделать:

Отправиться в кинотеатр с ночевкой 

В ночь с 13 на 14 февраля будут работать несколько кинотеатров Минска. Со своей второй половинкой можно отправиться, например, в «Ракету». Там пройдет тематическая «LOVE CINEMA NIGHT». Зрителям покажут фильмы «Love», «Родные», «Приворот. Черное венчание», «Он и она». Цена билетов – до 25 BYN, они еще есть в продаже.  

Фото: pixabay.com

Отпустить прошлое и получить за это подарок

До 20:00 в ТРЦ «Galleria Minsk» будет работать пункт приема ненужных подарков. Вы можете отнести туда то, что напоминает вам о ушедшей любви, а взамен получить новый подарок. Среди принесенных вещей голосованием выберут и самый странный подарок. В ТРЦ стоит отправиться и тем, кто проводит праздник в одиночестве и еще не нашел вторую половинку. Среди таких людей выберут одного счастливчика и вручат ему сюрприз – сертификат.  

Фото: pixabay.com

А ТРЦ «Galileo» приглашает отметить праздник любви 13 февраля. Организаторы подготовили музыкальное шоу – прозвучат известные хиты в классическом исполнении. Будут еще танцы и зажигательные сеты от диджеев. Можно будет сделать атмосферные снимки в праздничной фотозоне: там гостей будет ждать очень милый купидон. 

Ощутить атмосферу Парижа

Так как в условиях пандемии отправиться в столицу любви возможности нет, в День влюбленных Музей истории города Минска приглашает жителей и гостей столицы на развлекательную программу «Движ «Минск – Париж». Сперва гостей перенесут в атмосферу губернского Минска и расскажут много интересного о жизни города в те времена. После этого музыка и спецэффекты помогут очутиться во французской столице. Организаторы обещают, что сделанные на встрече снимки будут мало чем отличаться от реальных парижских пейзажей. 

Фото: pixabay.com

Вспомнить историю Кая и Герды 

Брестская областная филармония 14 февраля в 15:00 приглашает на мюзикл «Снежная королева». Вместе с юными солистами Вокальной студии «7 Нот», артистами музыкального театра «Камертон» областной филармонии зритель попадет в сказку, где встретит мальчика Кая и девочку Герду, настоящую Принцессу, говорящую ворону, разбойницу и других героев. И конечно же, владычицу холода – Снежную королеву. Мюзикл «Снежная королева» поставлен по мотивам пьесы Евгения Шварца. Живой звук, позитивные и зажигательные песни, изысканное музыкальное сопровождение ансамбля «Music Time», яркие костюмы и завораживающая хореография не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Билеты еще есть в продаже. 

Фото Брестской областной филармонии

Приготовить ужин и провести уютный вечер дома

Если вам совсем не хочется выбираться из своего гнездышка в такую погоду, можно здорово отметить праздник и там. Как вариант – приготовить ужин. Причем выбрать блюдо, о котором вы только слышали. Это может быть фунчоза мясом или морепродуктами, каннеллони, тальяттелле. Вооружитесь свечами, аромапалочками, купите бутылочку хорошего вина, составьте приятный плей-лист – и ваш вечер ничем не уступит походу в шикарный ресторан. 

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Поностальгировать под хиты прошлых лет

«Руки Вверх», «Тату», Валерий Меладзе, ВИА ГРА и «Корни»: при упоминании этих исполнителей многие начнут напевать любимые хиты из 2000-х. Устроить себе настоящий вечер ностальгии и погрузиться в воспоминания поможет театр «Территория мюзикла». Насладиться хитами начала тысячелетия можно 13 февраля во Дворце культуры профсоюзов, начало – в 20:00. 

Фото: ria.ru

Посмотреть уникальную коллекцию Национального исторического музея

С 8 февраля в НИМ работает фотовыставка «Мы здесь». Этот проект – единственная в стране программа паллиативной помощи для взрослых. Благодаря поддержке партнеров (в их числе и Белорусский детский хоспис), генерального партнера музея компании JTI, музей стал доступным для посетителей с инвалидностью. В музее представлено то, что ранее не показывали. Входить в постоянные экспозиции эти предметы не могут: они очень хрупкие и требуют особого внимания. Здесь проведена и параллель с посетителями: многие из них также нуждаются в таком отношении. Посетить выставку можно до 7 марта. 

Фото Национального исторического музея Беларуси

Оценить новинку от Netflix

На экраны вышла романтическая режиссера Сэма Левинсона – «Малькольм и Мари». Черно-белая картина рассказывает, конечно же, о любви. Также поднимаются темы эгоизма и созависимости. Главные роли достались Зендае и Джону Дэвиду Вашингтону. В фильме интересное музыкальное решение: винтажные джазовые мотивы то и дело сменяются современным рэпом. 

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