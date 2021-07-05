Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны страны Шерали Мирзо призвать 20 тысяч военнослужащих резерва с целью дальнейшего укрепления границы у Афганистана, информирует РИА Новости.
До этого источник в правительстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана уточнил, что у талибов в настоящее время под контролем находится по меньшей мере 70% линий госграницы с республикой.
- Это поручение о мобилизации 20 тысяч военнослужащих глава государства дал в ходе заседания Совета безопасности, - отметил собеседник РИА Новости.
Согласно его заявлению, на фоне обострения ситуации на границе межу Таджикистаном и Афганистаном во время заседания оговорили тему обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия необходимых мер, благодаря которым получится усилить охрану госграницы.
- Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на таджикско-афганской границе. Было поручено с целью защиты государственной границы усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы, - подчеркнул собеседник агентства.
В пресс-службе главы Таджикистана уточнили, что президент Рахмон поручил вместе с усилением пограничных возможностей обратить внимание на предупреждение нарушений на государственной границе, в том числе предотвращение транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
Фото: РИА Новости
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Для укрепления границы в Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных
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