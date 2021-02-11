Никакого развития не может быть без инвестиций. В Лидском районе это вопрос номер один. Такое мнение высказал сегодня председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник выступая с докладом во время VI Всебелорусского народного собрания.
- Только за прошедшую пятилетку в наш регион было привлечено более одного миллиарда рублей инвестиций. Наши флагманы – лакокрасочный завод, «Лидское пиво» провели серьезную модернизацию, потратив суммарно 150 миллионов евро. Задействовали все возможности – как деньги самих предприятий, так и кредиты банков. Из бюджета не взяли ни рубля.
Председатель обратил внимание на то, что в сельском хозяйстве еще сохраняются некоторые проблемы. Прежде всего – неравномерное развитие в рамках района. Он рассказал, что еще есть отстающие сельсхозяйственные предприятия, которым уделялось особое внимание в эту пятилетку. И это начало давать результаты, - отмечает Сергей Ложечник:
- Лидчане всецело поддерживают обозначенный Главой государства приоритет «Сильные регионы – сильная страна», как ориентир для развития таких регионов как наш. Основной целью государственной политики Беларуси является улучшение жизни на основе роста доходов и создание комфортных условий и самореализации. Это применимо и к нашему региону.
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Сергей Ложечник: вопрос привлечения инвестиций для нашего района номер один
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Фото: Александр КУШНЕР