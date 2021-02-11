Сергей Ложечник: вопрос привлечения инвестиций для нашего района номер один

Председатель обратил внимание на то, что в сельском хозяйстве еще сохраняются некоторые проблемы. Прежде всего – неравномерное развитие в рамках района. Он рассказал, что еще есть отстающие сельсхозяйственные предприятия, которым уделялось особое внимание в эту пятилетку. И это начало давать результаты, - отмечает Сергей Ложечник: