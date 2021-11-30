Беженцы не хотят отказываться от надежды попасть в Евросоюз

В Германии меняется правительство. Ангела Меркель в разговоре с Президентом Беларуси пообещала, что постарается вместе с Евросоюзом решить проблему людей, которые живут в лагере на белорусской территории вблизи границы. Что изменилось сегодня? Со стороны Европы – ничего, все так и осталось – на словах. Сейчас ожидается, что место канцлера займет Олаф Шольц. И эта новость, по словам жителей ТЛЦ, вселяет надежду: а вдруг новый руководитель будет человечнее, чем остальные еврочиновники?
– Новости в лагере разносятся быстро. Так, мы недавно узнали, что в Германии меняется правительство. Теперь наше каждое утро начинается с прочтения новых фактов: а вдруг сегодня именно тот день, когда мы наконец-то перейдем границу? – рассуждает Мухамед из Ирака. – Было бы отлично, если бы новый канцлер понял, что жить в Ираке небезопасно. Именно поэтому многие ехали сюда семьями. Именно поэтому мы пытались не раз пройти границу – но только были выкинуты обратно поляками за шиворот. Мы же простые люди, которые хотят жить в уютном доме, нормально питаться и работать. И просто верим, что новый канцлер нас поддержит и даст исполнить мечту.
Ями из Сирии в свои 16 лет также интересуется политикой. У парня в Германии живет родной брат, он уехал туда девять лет назад. Сейчас у братьев самая большая мечта – встретиться.
– Хотел вслед за братом переехать – а меня развернули на границе. Брат сказал, что будет ждать меня всегда и при любых обстоятельствах. Я каждую минутку мечтаю, что наконец-то его увижу. А еще – что буду жить в тепле и сытым. Он сильно переживает за меня, очень ждет любой поддержки от Евросоюза, чтобы забрать меня к себе. Вместе с ним следим за ситуацией на границе и свежими новостями. Но пока они неутешительны.
– Ждем изменения ситуации, – дополняет Рекан из Ирака. – У нас нет денег, и если бы не бесплатная помощь, то умерли бы от голода или холода. Но мы ведь здоровые люди, хотим работать, жить в месте, где нас уважают. Про нового канцлера в лагере говорят разное, но кроме надежды нам ничего не остается. Хочется верить, что новый руководитель не будет кидаться пустыми обещаниями и пойдет на диалог.