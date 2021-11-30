Беженцы не хотят отказываться от надежды попасть в Евросоюз

– рассуждает Мухамед из Ирака.Ями из Сирии в свои 16 лет также интересуется политикой. У парня в Германии живет родной брат, он уехал туда девять лет назад. Сейчас у братьев самая большая мечта – встретиться.– дополняет Рекан из Ирака.