Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в Россию уже вернулись две тысячи человек

Для россиян на белорусской границе выделены отдельные каналы, в Россию уже вернулись более двух тысяч человек. Об этом БЕЛТА рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Юрий Куприянов.

В пунктах пропуска на государственной границе пограничники готовы к оформлению граждан России, возвращающихся на родину транзитом через Беларусь.

— Для россиян выделены отдельные каналы, в которых сотрудники контрольных служб будут проводить необходимые процедуры. Кроме того, в отношении каждого из прибывших совместно со службой санитарно-карантинного контроля будут проводиться обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия, — подчеркнул Юрий Куприянов.

Всего с начала введения ограничений сопредельными странами через границу Беларуси проследовали более двух тысяч граждан России, добавил официальный представитель ГПК.

По согласованию с Госпогранкомитетом Министерство транспорта и коммуникаций при необходимости предоставит автобусы к пунктам пропуска на государственной границе.