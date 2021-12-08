Для профилактики сахарного диабета: врачи рассказали об уникальных свойствах тунца

Регулярное употребление тунца является хорошей профилактикой сахарного диабета второго типа. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
- Как и многие виды рыбы, тунец богат хромом. Как известно, этот микроэлемент влияет на чувствительность тканей к инсулину, то есть это один из способов профилактики сахарного диабета второго типа, - объяснил Сергей Агапкин.
Отмечается, что в ста граммах тунца - 180 процентов от суточной нормы хрома.
Этим полезные свойства тунца не ограничиваются. В частности, в рыбе содержится большое количество высоко усвояемого белка.
- Если мы имеем дело с растущим организм и беременностью у женщины, такого белка должно быть побольше, - обратил внимание врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Кроме того, тунец богат витамином РР. В ста граммах рыбы содержится 66 процентов от суточной нормы этого полезного вещества.
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