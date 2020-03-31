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  2. Для посадки белорусов на рейс «Аэрофлота» из Шанхая обязательно наличие авиабилета Москва — Минск

Для посадки белорусов на рейс «Аэрофлота» из Шанхая обязательно наличие авиабилета Москва — Минск

Для посадки граждан Беларуси на рейс «Аэрофлота» из Шанхая в Москву обязательным условием является наличие авиабилета из Москвы в Минск, информирует официальный сайт посольства Беларуси в Китае.


«По состоянию на 30 марта граждане Республики Беларусь имеют возможность вылета с территории Китайской Народной Республики в Республику Беларусь рейсами авиакомпаний Air China и «Аэрофлот», — также говорится в сообщении.

В связи с вводимыми ограничениями зарубежными странами по въезду/выезду, отменой регулярных авиарейсов для следования в Беларусь посольство в Китае просит в срочном порядке связываться с консульскими сотрудниками белорусских загранучреждений, аккредитованных в КНР для получения консультаций по выезду. Телефоны для связи — +86 155 1061 8510 (Пекин), +86 139 1856 1690 (Шанхай), +86 186 2065 2344 (Гуанчжоу).

Фото: архив ТАСС
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