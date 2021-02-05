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  2. Для поездки в Россию на поезде белорусам потребуется сдать тест ПЦР

Для поездки в Россию на поезде белорусам потребуется сдать тест ПЦР

С 8 февраля начинается постепенное возобновление железнодорожного сообщения между Беларусью и Россией. Для поездки в соседнюю страну белорусы должны сдать тест на COVID-19 методом ПЦР, сообщает пресс-центр БЖД.


Пассажирам поездов, следующих в РФ, необходимо иметь при себе оригинал или копию медицинского документа с отрицательным результатом лабораторного исследования на коронавирус. Тест должен быть выполнен не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Можно предоставить справку в письменном либо в электронном виде. В ней должны быть указаны имя, фамилия и отчество, дата тестирования и результат. Она может быть выдана на русском, белорусском или английском языке. В пути пассажиры должны пользоваться защитными масками. 

Напомним, с 8 февраля планируется курсирование фирменного скорого поезда «Беларусь» № 2/1 Минск – Москва, который будет отправляться из Минска по четным дням, а из Москвы – по нечетным. При следовании из Минска билеты на поезд № 2/1 Минск – Москва можно купить до станций Смоленск, Вязьма и Москва-Белорусская, в обратном направлении – до станций Вязьма, Смоленск, Минск-Пассажирский.

С 9 февраля 2021 года начнет перевозить пассажиров скорый фирменный поезд «Янтарь» № 30/29 Калининград – Москва, который будет останавливаться на станции Минск-Пассажирский для посадки/высадки пассажиров. Билеты можно купить при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин, Москва-Белорусская и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский.

В БЖД отмечают, что пользоваться услугами перевозки на данных поездах в сообщении Минск – Москва – Минск разрешено только белорусам и гражданам РФ. 

Фото: БЕЛТА
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