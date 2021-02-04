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Источник: СБ Беларусь сегодня
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Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым

Для настоящей дружбы нет преград

В Минске и Ташкенте отмечают значительный прогресс в развитии двусторонних отношений. И это только начало. Пожалуй, так можно охарактеризовать лейтмотив встречи ­Президента с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. Он завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране, а потому вчерашняя встреча получилась особенно теплой и душевной. И прежде всего Александр ­Лукашенко подчеркнул большой вклад дипломата в развитие двусторонних отношений:
— Я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали на посту посла очень близкой, дружественной нам страны.


Наверстать упущенное

Для Насирджана Юсупова личная встреча с Главой государства во Дворце Независимости стала третьей за время каденции. Еще и поэтому Александр Лукашенко встречал его как доброго друга, не без юмора:

— Ну что, бежишь?

Дипломат, улыбнувшись, лишь с сожалением пожал плечами. Это потом в ходе встречи с белорусским лидером и чуть позже, общаясь с журналистами, он даст понять, что покидает нашу страну с самыми добрыми и теплыми чувствами.

В самом деле, еще лет пять назад двусторонние контакты между Минском и Ташкентом на высшем и высоком уровне ограничивались главным образом встречами на полях официальных мероприятий СНГ. Лишь с 2018 года, после официального визита Президента

Беларуси в Узбекистан и ответного визита в Минск Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами пошло в гору. Этому способствовал и первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана, проведенный в 2019-м. Конечно, во всем этом немалая заслуга дипломатов. Но все же более весомую роль играет личная дружба лидеров двух стран, и Александр Лукашенко не поскупился на искренние комплименты в адрес Президента Узбекистана:
— Все, что сегодня сделано между нашими странами, значительный прогресс в развитии отношений, связано прежде всего с моим добрым другом Шавкатом Миромоновичем. Это человек, я убежден (не потому, что он мой друг), которого Узбекистан будет боготворить.
То, что он начал делать после определенного периода развития независимого Узбекистана, завтра будет видно в положительном ключе. Я даже побаиваюсь иногда, когда начинаю с ним разговаривать о планах Узбекистана — не слишком ли резко он взялся за все. Пока получается.

По словам Президента, может быть, результаты придут не так скоро, уж слишком жесткая конкуренция в этом ошалевшем мире, особенно на фоне пандемии и других событий:

— Это не может не отражаться на Узбекистане, который пережил непростой период в своем развитии, становлении независимости. Поэтому нельзя ждать результатов прямо сегодня. Но они уже будут видны, и это благодаря ему. Он молодец. Буквально по всем направлениям, по всем фронтам начал работать. И как он говорит, выхода другого нет. Надо быстро преодолеть то, что было упущено.


Белорусский лидер обратил внимание, что Узбекистан с 35-миллионным населением, с определенными проблемами, в том числе религиозными, которые достались в наследство Шавкату Мирзиёеву, не может находиться вне поля зрения других государств, сильных мира сего. Вместе с тем Александр Лукашенко убежден, что узбекский народ во главе со своим Президентом справится со всеми трудностями.

Глава государства также выразил надежду, что Насирджан Юсупов, закончив свою дипмиссию в Беларуси, и на других должностях принесет пользу нашим отношениям:

— Даже если вы нигде не будете работать, я думаю, самые благоприятные впечатления, которые у вас останутся от Беларуси, всегда будут над вами довлеть в хорошем смысле слова.

Не цифрой единой

Насирджан Юсупов поблагодарил белорусского лидера за высокую оценку своей деятельности. И добавил, что, несмотря на скоротечность его миссии в нашей стране, нам сообща удалось достичь определенных результатов.


— Когда меня пригласили на должность посла в Беларуси, с одной стороны, было волнение, а с другой стороны, я оценил это как большое доверие и честь представлять Узбекистан в такой замечательной стране, какой является Беларусь, — сказал Насирджан Юсупов.

Журналистам он признался, что с грустью покидает государство, в котором приобрел много хороших друзей:

— Я познал эту страну. Нам удалось сделать немало в плане развития отношений между Беларусью и Узбекистаном. Это уже какие-то показатели.
Не только цифрами можно судить — в перспективе эти цифры будут более весомыми. Мы создали какой-то задел. Но самое главное — нам удалось добиться, чтобы в Беларуси лучше и больше знали об Узбекистане, а узбеки — о Беларуси. Я считаю это главным достижением в деятельности посла.
В любых двусторонних отношениях всегда есть куда стремиться. Отправная точка — 225 миллионов долларов товарооборота за январь — ноябрь прошлого года. В Узбекистане зарегистрировано 80 организаций, учредителями которых являются белорусские юридические и физические лица. С участием белорусского капитала создано сборочное производство белорусской техники. Налажены кооперационные связи в области производства тракторов и спецтехники, ведется работа по созданию сборочного производства сельхозтехники и совместного производства обуви.

Общение дипломата с прессой получилось очень лиричным. Он, конечно же, поделился впечатлениями и от встречи с Президентом, которая вместо запланированных 30 минут длилась почти вдвое дольше:

— Эта откровенная беседа обо всех событиях, которые переживает страна, о планах, над которыми сейчас Беларусь работает, для меня, как посла дружественного Узбекистана, очень интересна.
Дружеские отношения между лидерами двух государств позволяют решать многие вопросы. И они решаются успешно. А в перспективе эти показатели будут еще лучше.
konon@sb.by


Фото БЕЛТА

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