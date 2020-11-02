Для молодежи Минска 5 ноября пройдет электронная ярмарка вакансий

В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома сообщили, что мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 на сайте e-vacancy.by.Во время ярмарки предложения о трудоустройстве поступят от 8 столичных предприятий и организаций: ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Минскремстрой", ООО "МенюБай", ГП "Минсктранс" (четыре филиала), РУП "Белмедпрепараты".Молодые посетители мероприятия смогут подробно изучить вакансии и условия труда, задать вопросы, отправить резюме, получить электронную консультацию и пройти собеседование в режиме реального времени.После окончания ярмарки все оставшиеся предложения по трудоустройству будут доступны для дальнейшего ознакомления в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости gsz.gov.by.