Сегодня в стране произошло потепление. Резкие перепады температур могут вызвать у отдельных людей головную боль, слабость, сонливость, боль в мышцах и скачки настроения. Как обезопасить себя метеочувствительным людям, объяснили в МЧС.
Чтобы не ощутить влияние резких изменений в погоде, можно с утра заняться физической активностью. Не стоит слишком перегружать организм: подойдет даже короткая зарядка или спортивная ходьба.
Нужно обеспечить себя сбалансированным и полноценным питанием. Не стоит также переедать или мучить себя голодом.
Уделите внимание своему сну. Посмотрите, на чем вы спите: иногда это и влияет на метеозависимость. В МЧС призвали и отказаться от вредных привычек.
Фото: БЕЛТА
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Для метеозависимых: как помочь себе при резких перепадах температуры
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